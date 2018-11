Jednání vrcholí! EU a Británie už mají předběžnou dohodu o brexitu

Britská média zdůrazňují, že osud brexitové dohody je nyní především v rukou britské vlády, která ale není v této otázce jednotná. Podle tisku si premiérka Mayová bude v úterý večer zvát jednotlivé ministry.

Britští poslanci si v úterý vymohli na vládě, aby zveřejnila odborná právní stanoviska týkající se dojednávané dohody o podmínkách, za jakých Británie vystoupí z Evropské unie. To by podle britského tisku mohlo výrazně zkomplikovat schvalování "rozvodové" dohody v parlamentu.

Opoziční labouristé, kteří s návrhem přišli, chtějí především slyšet právní názor na takzvanou "pojistku", jejímž cílem je odvrátit obnovení klasické hranice mezi Irskem a Severním Irskem.

Šéf britského úřadu vlády David Lidington odpoledne v debatě s poslanci uvedl, že kabinet by tak teoreticky mohl zveřejnit až 5000 dokumentů.

Evropská komise pro britské občany navrhuje cestování po EU bez nutnosti vyřizovat si vízum. Podmínkou ale je, aby totéž platilo pro cestování občanů EU do Británie.

Přechodné období od vyhlášení brexitu do jeho reálného naplnění by mělo trvat do konce roku 2020. Británie už by sice nebyla členem EU, ale pokračovala by dál stávající pravidla. Kdyby ale jednání o tzv. "rozvodové dohodě" ztroskotala, došlo by k tvrdému brexitu bez dohody už 29. března 2019.

Hlavním cílem a preferovanou variantou je ale uzavření rozvodové smlouvy a vyjednávání o budoucí podobě vzájemných vztahů. "Máme povinnost zajistit, že škody budou co nejmenší," uvedl místopředseda komise Frans Timmermans.