Jedné z hlavních postav půjde v Ulici o život! Přežije to? UKÁZKA

Policisté Karla Taubrová s Jirkou Hermanem (Markéta Stehlíková a Jan Holík) jsou na stopě vrahovi bezdomovců. Ještě neví, jak moc blízko mu už dnes večer budou! Zatímco oni se usilovně snaží případ rozlousknout, vrah Ctibor (Jan Maléř) už tuší, že Karla jen krok od prozření.

Je mu jasné, že ji musí umlčet. Už dnes večer proti ní namíří zbraň! Karla se tak ocitne v situaci, ze které není úniku. Dojde na nejhorší?

Ačkoliv má půvabná herečka akční scény ráda, přiznává, že v ní byla malá dušička. Mít jen pár centimetrů od obličeje namířenou pistoli, zkrátka není nic příjemného.

"Je pravda, že mi v tu chvíli probleskly hlavou historky z Agathy Christie a napadlo mě, jestli jsou ty náboje opravdu slepé," vzpomíná na natáčení Markéta Stehlíková. "Samozřejmě, že věříte rekvizitářům, ale stejně vás to napadne. Jo, měla jsem trochu nervy a taky jsem doufala, že si představitel Ctibora, Honza Maléř, pamatuje všechny ty hezký zážitky, které spolu máme ze školy, a nic by mi neudělal,“ směje se herečka.

Jak vážné to dnes bude? Přežije to Karla? To se diváci Ulice dozví už dnes v 18:25 na Nově. Předchozí díly si můžete pustit zdarma na Nova Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.