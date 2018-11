Její dcera mlátila vlastní dítě, Dana se ho ujala. Zničilo jí to manželství

Ve středu večer se můžete těšit na další díl pořadu O 10 let mladší. I tentokrát na vás čeká jedna úchvatná proměna. Ale také manželské problémy.

Životní restart v tomto díle podstoupí Dana a Vladimír. Jsou spolu 18 let a vzhledem k životním událostem nevědí, zda spolu budou pokračovat dál.

"Šli jsme do toho spolu a uvidíme, jestli spolu odejdeme. Mám na to 14 dní, abych to zjistila," přiznává Dana, které je odloučení zatím více méně lhostejné. Naopak Vladimír doufá, že krizi se jim podaří zažehnat například společnou dovolenou.

Manželství Dany a Vladimíra poznamenala i starost o vnoučka Míšu, kterého dostali do péče. Vladimír přiznává, že tím utrpěl i jejich intimní život. Podívejte se na exkluzivní ukázku!

Co by podle manželů mohlo zahcárnit vztah?

