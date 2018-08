Její kluk má alergii na latex. Z Katky bude v patnácti máma

Oblíbený pořad Malé lásky se na podzim vrací na obrazovku televize Nova. Diváci opět nahlédnou do intimních okamžiků nastávajících maminek, a to pod zkušeným dohledem lékařů a porodních asistentek gynekologicko-porodnické kliniky v Plzni. Na první díl se můžete těšit ve středu 29. srpna.

"Diváci reagovali na dokureality Malé lásky velice příznivě. Tehdejší novinka roku 2017 na ně velice zapůsobila, přestože jde o velmi intimní ukázku z porodního sálu," říká programová ředitelka TV Nova Alex Ruzek.

Diváci se mohou těšit na příběh 15leté maminky, která se rozhodla, že je jí život očekávaného dítěte přednější než jisté nepohodlí, které ji v tomto věku očekává. Uvidíme porod dvojčat, ale i porod maminky, která je po těžké nemoci odkázaná na invalidní vozík.

I zkušený tým se ale musel během natáčení potýkat s jistými úskalími. "Hlavní úskalí je příroda. Dvacet maminek porodilo předčasně, a my tak strávili několik dní čekáním. A to bývá nejobtížnější. Nikdo nechce jen tak sedět a čekat. Alespoň ne my," popisuje režisér pořadu Radovan Síbrt.

Příběhy, které uvidíte

Monika (41) a František (38)

Oba za sebou mají pobyt v psychiatrické léčebně a pokus o sebevraždu. Monika má čtyři děti a František tři. Společně čekají své první. Jejich příběh má mnoho zajímavých peripetií, nejpodstatnější ale je, že po uzdravení a znovunabytí duševní rovnováhy získali všechny děti zpět do své péče. Nakonec je z nich veliká dobře fungující rodina, kde se sedm navzájem cizích dětí učí spolu vycházet. Pokusem o sebevraždu nemusí život skončit, ale naopak začít.

Bohuslava (39)

Bohuslava se rozhodla po smrti partnera, o kterého se do poslední chvíle starala, udělat generální restart. Začala si užívat, více se věnovat práci, sportovat a také navazovat povrchní vztahy. Z jednoho takového vztahu však otěhotněla. Partner jí oznámil, že by měla jít na potrat, protože on se o dítě starat nebude. Bohuslava mu tedy ani neřekla, že se rozhodla dítě ponechat. Zvládne uživit sebe a přicházející dítě?

Lucie (31) a Ladislav (36)

"Láska nezná hranice. To, že je Lucie na vozíku, jsem vůbec neřešil," říká Ladislav. "Strašně moc toužím po dítěti. S mým manželem se známe díky seznamce a jsme spolu deset let. U porodu se bojím komplikací, které mohou nastat, protože jsem upoutána na invalidní vozík. Nejdůležitějším faktorem v našem společném životě je pro mě pomoc mého manžela, která je neocenitelná. Žádné společné koníčky či hobby nemáme, ale už teď víme, že pro nás bude vším naše miminko," svěřila se Lucie.

Kateřina (15) a Tomáš (17)

Potkali se před odpoledkou na základní škole. Jemu bylo 16 let, jí teprve 14 let. Strávili spolu první noc a kvůli tomu, že on má alergii na latex, otěhotněla Katka šest dní po patnáctých narozeninách. Je to příběh dvou dětí, které čekají dítě, protože netušily, co vlastně dělají. Oba řeší, co bude dál. Zvládnou porod oba dva? Bude Tomáš u narození svého prvního dítěte?