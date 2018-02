Jelen Standa je zachráněn! Ze Šumavy se přestěhuje do Lán

Jelen Standa si podle vedení šumavského národního parku příliš zvykl na lidi, a stal se tak nebezpečným. Poté, co lehce zranil turistu, se rozhodlo o jeho utracení. Nakonec ho ale čeká lepší budoucnost, informoval jako první portál idnes.cz.

reklama

Za záchranu vůdce stáda z návštěvnického centra na Kvildě bojovaly tisíce lidí, které podepsaly petici. Život teď jelenovi zachránil ministr životního prostředí Richard Brabec, který vyjednal jeho přestěhování do Lánské obory.

"Z mého pohledu varianta utracení nepřicházela v úvahu od začátku. Jenže na Šumavě se čeká na každou záminku. Pokud starosty na Šumavě netrápí nic jiného tak jako osud jelena, tak díky bohu za to," uvedl pro portál ministr.

Jelen by se měl do obory u lánského zámku přesunout během několika měsíců - ve chvíli, kdy shodí své paroží. "Pro návštěvníky bude dobré i to, jak je ochočený. Takže to, co bylo na Kvildě na škodu, bude v oboře lákadlem," uzavřel pro portál Brabec.