JEN DŘEVU NEUBÍRAJÍ LÉTA NA KRÁSE

Prokazatelný, avšak obtížněji doložitelný je vliv krásy dřeva. Žijeme-li v estetickém prostředí, cítíme se z dlouhodobého hlediska lépe. Dřevo patří ke klasickým ušlechtilým materiálům splňujícím veškeré užitkové a estetické požadavky naší kultury. Není proto divu, že nás jeho krása dokáže kultivovat, dělat lepšími a citlivějšími.





Každá dřevěná vařečka, každé podlahové prkno je originál. Nenajdete na světě dva stromy s totožnými letokruhy, dvě prkna se shodnými léty. Dřevo je bez nadsázky uměleckým dílem přírody. Vypovídá o době, v níž rostlo, vypráví příběhy, podněcuje fantazii. Jenom člověk může vzít dřevo z koloběhu přírodya dát mu tvar a mnohdy velmi dlouhý život. Dřevo nás přes mnoho století spojuje s našimi předky, dodnes ze dřeva děláme některé věci tak, jako oni. Jsou v něm skryty krásné tóny oživované hudebními nástroji. Stačí se na dřevo chvilku dívat a pochopíte kouzlo přirozené krásy a elegance. Ve všech svých podobách je ušlechtilé, jedinečné, nadčasové. A navíc umí stárnout do krásy!Dřevo vydechuje „pozitivno“. Stačí ho neznásilnit nespočtem nátěrů – a tahle schopnost mu vydrží léta. Ozdravné silice sice nemají sílu srovnatelnou s čerstvými, ale na rozdíl od neživých materiálů, jako jsou třeba plasty, mají alespoň nějakou. K dřevotřískové kuchyňské lince napuštěné chemickými pojivy prostě nemáte chuť si přivonět vůbec nikdy. I kdyby její superkvalitní laminátová úprava vypadala sebedřevěněji. Natož když se vás snaží získat hyperlesklou hi-tech designovou dýhou. Vařit v prostředí, které připomíná kabinu kosmického korábu, má možná své výhody z hlediska údržby, ale...Sádrokartonové obložení stěn na dotek i vůni také nic moc. O panelových domech nemluvě. Jakmile nás ale obklopí dřevo, hned je nám příjemněji. A že má psychika vliv na zdraví, o tom není pochyb.Lidstvo má po tisíciletí dřevo spjato s příjemnými pocity. Kde praská, tam je teplo. Kde roste, tam je možné postavit příbytky, vyrobit pracovní nástroje. Tam je dobře, tam je hojnost. Kde je dřevo, je domov. Krásný, bezpečný, milý.Stromy do kmenů zjevně akumulují pozitivní síly, jež je obklopují. Vědeckých důkazů není třeba, byť již existují. Stačí na dřevo položit dlaň. Pocítíte měkkosta hřejivost. Předměty, jichž se dotýkáme a na které se díváme, vysílají podněty do mozku. Zpracovává je a pod jejich vlivem vysílá informace ostatním orgánům.Měřítka krásy se mění, podléhají módním vlnám. Chvíli jsou považované za krásné kypré, jindy žádné tvary. Jednou hranaté, podruhé šišaté domy. Jen krása dřeva je věčná, ať se kolem děje cokoli. Žádná módní vlna nás nepřesvědčí, aby se nám dřevo nelíbilo. Že je krásné, máme zakódované v genech, v podvědomí. Cítíme to srdcem. A zkuste srdci nabulíkovat nějaké nesmysly...Za to, že nám lesy umožňují žít a poskytují nám prostor k relaxaci, vděčíme mimo jiné Lesnicko-dřevařské komoře Tento článek je součástí projektu DOBA DŘEVĚNÁ , který má za cíl zlepšení povědomí široké veřejnosti o pozitivech a přidané hodnotě našich lesů a má ukázat, jak se o něj naši lesníci, a nejen oni, starají. Kampaň byla zahájena v listopadu 2017 a poběží do ledna 2018.