Jen pro silné povahy: Utýraný pes skončil v rybníce. Hledá se viník!

Mrtvého pejska s tlapkami svázanými lanem našel náhodný kolemjdoucí ve čtvrtek 26. dubna v rybníce mezi obcemi Mokřiny a Vernéřov u Aše.

reklama

"Věřím že si pachatel, nejspíše majitel psa, zaslouží trest. Sem se obracím s žádostí o pomoc identifikace psa a hlavně majitele. K činu muselo dojít mezi pondělím a středou, pokud tedy víte, kde podobný pes byl a již není, kontaktujte prosím státní policii," vyzývá nálezce na facebooku.

Příspěvek má už více než dva tisíce sdílení. V komentářích lidé volají po tvrdších trestech za podobné činy. "Dokud budou tak nízké tresty, budou to ti lidi dělat dál. Mělo by se to posuzovat stejně, jako by někdo takovým způsobem utýral a zabil člověka!" píše jeden z diskutujících.

Policie zahájila vyšetřování, zatím však nezná přesnou příčinu smrti. Nepodařilo se ani určit rasu psa, pravděpodobně jde o nějakého křížence.

Podle policejního mluvčího Michala Žáčka je na detailní informace ještě brzy. "Pokud se nám nepodaří pachatele vypátrat, požádáme o pomoc i veřejnost," dodal mluvčí.

Českem nedávno otřásl případ štěněte Marleyho. Na facebooku se objevilo video, na kterém pejska brutálně kope a smýká s ním po bytě jeho majitel z Prachatic. V Děčíně zase zachránili před týráním psa Ronnyho, který přišel o oko a utrpěl mnohonásobné zlomeniny čelisti a další zranění.