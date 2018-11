Penny na Štědrý den zavře! Jak jsou na tom ostatní supermarkety?

Řetězec Penny Market se vyjádřil, že obchody po celé ČR na Štědrý den zavřou. Vedení si přeje, aby zaměstnanci mohli trávit Vánoce doma se svou rodinou. Toto přívětivé gesto udělala společnost už podruhé. Volno na Štědrý den měli její zaměstnanci už o Vánocích 2017.

"Už loni jsme našim zaměstnancům po hektickém předvánočním období dali na Štědrý den volno. Letos v tom chceme pokračovat a zároveň jim tím poděkovat za jejich celoroční práci. Budeme rádi, když stráví vánoční svátky v rodinném kruhu. Penny Market je společnost, která uznává tradice a zejména hodnoty Vánoc, nejdůležitějších svátků v roce,“ říká jednatel Penny Marketu Martin Peffek.

Zároveň však obchod chce prodloužit svou otevírací dobu před vánočními svátky, a to už od poloviny prosince. Rozhodnutí řetězce uzavřít 24. prosince prodejny podporují i odbory. Ty by uvítaly, aby se společností Penny Market inspirovaly i ostatní supermarkety.

A jak jsou na tom ostatní supermarkety?

Tesco bude mít otevírací dobu o Vánocích nařízenou podle zákona. Podle něj musí mít obchody s plochou nad 200m2 na Boží hod a na Štěpána zavřeno. Jak bude otevřeno na Štědrý den a na silvestra, zatím ještě nění jisté.

Stejně je na tom i Kaufland. I on musí podle zákona z roku 2016 své prodejny 25. a 26. 12. uzavřít, na Štědrý den ale zákazníci mohou nakupovat až do 12 hodin.

Lidl bude mít na Štědrý den otevřeno od 7 do 11:30 hodin. Obchody znovu otevře 27. 12. podle svých běžných otevíracích hodin. Na Silvestra otevře prodejny v 7 hodin ráno a uzavře v 17:00 večer.

Otevírací dobu před Vánoci prodlouží kromě Penny i hypermarket Globus. Prodejny bude mít otevřeny do 22:00, na některých místech dokonce až do 23:00. Dále je to podobné, jako u ostatních prodejen. Na Štědrý den otevře v 8 hodin a ve 12 hodin bude Globus nucen všechny pokladny uzavřít, otevře opět až po vánočních svátcích, a to v běžné provozní době od 8 do 21 hodin.

A jak to bude na Silvestra? "Poslední den roku sice zkracujeme naši běžnou otevírací dobu o 3 hodiny, ale v některých lokalitách začínáme s prodejem už od 7 hodin," sdělila mluvčí Globusu Rita Gabrielová.







Otevírací dobu stanovenou zákonem bude ctít i velkoobchod Makro. "I my budeme respektovat současnou regulaci otevírací doby. To znamená, že 24. 12. zavřeme ve 12:00 hod, dále pak bude zavřeno 25., 26.12. 2018 a 1. 1. 2019," sdělila mluvčí Makra Romana Nýdrle.





Společnost však vyjde zákazníkům vstříct v době před Vánocemi. Otevírací dobu prodlouží a bude zavírat později než v 22 hodin.

Obchod Billa ještě není o otevírací době rozhodnut. "Přes vánoční svátky ponecháme naše prodejny pro zákazníky otevřené, nicméně o jejich konkrétní délce ještě jednáme s našimi pronajímateli," řekla mluvčí prodejen Billa Dana Bratánková.

Jista si není ani síť supermarketů a hypermarketů Albert. Co se týče 1. a 2. svátku vánočního, uzavřeno bude muset mít stejně jako všechny ostatný supermarkety.

Loni však měl Albert na Štědrý den otevřeno pouze dopoledne, na Silvestra pak do 19 hodin. Od 27.12. do 30.12. většinou platí běžná otevírací doba.