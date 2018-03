Jezdíte rádi lyžovat do Špindlu? Pořiďte si již nyní výhodnou CHYTROU SEZÓNKU a lyžujte s ní od března až do konce příští zimy!

Skiareál Špindlerův Mlýn spouští již 19. března 2018 předprodej nejlevnějších celosezónních skipasů, tzv. CHYTRÉ SEZÓNKY, na příští zimní sezónu 2018/19. Předplatné 990 korun je dokonce levnější než zakoupení klasického dvoudenního skipasu. Pokud se chystáte vyrazit do Špindlu ještě na jaře, třeba jen na víkend, určitě se vám vyplatí. Lyžovat s tímto předplatným totiž můžete hned od 19.3. až do konce zimní sezóny, včetně Velikonoc. Navíc s ní můžete čerpat i spoustu dalších výhod.

Jarní počasí, výborné sněhové podmínky, prázdné svahy a nulové fronty u lanovek lákají do Špindlerova Mlýna v březnu a dubnu stále více lyžařů. V případě, že si ještě předplatíte tzv. CHYTROU SEZÓNKU, můžete navíc lyžovat mnohem laciněji. CHYTRÁ SEZÓNKA je totiž absolutně nejvýhodnější možností neomezeného lyžování v celém Skiareálu Špindlerův Mlýn. Letos si ji můžete předplatit a zároveň využívat již od 19. března, a sice za 990 korun. „S CHYTROU SEZÓNKOU u nás mohou návštěvníci lyžovat neomezeně až do konce letošní zimní sezóny včetně Velikonoc. Předplatné je dokonce nižší než pořízení běžného dvoudenního skipasu, takže se vyplatí i víkendový pobyt,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš s tím, že předplatit výhodný sezónní skipas je možné jen do 30. dubna a pouze v e-shopu www.gopass.cz. CHYTRÁ SEZÓNKA se rozhodně vyplatí i v zimě. K předplatnému 990 korun stačí na podzim doplatit 4.000 korun, čímž si lyžaři pořídí sezónku na zimu 2018/2019 za celkovou cenu 4.990 korun. Tato částka platí pro kategorii Dospělí. Junioři a senioři mohou lyžovat celkem za 3.990 korun a děti za 3.490 korun. „CHYTRÁ SEZÓNKA vyjde zhruba na čtvrtinu ceny oproti permanentce pořízené v zimě. Vyplatí se i těm, kteří k nám přijíždějí lyžovat na dva až tři víkendy během zimy nebo jen na jeden týden. Na podzim je pak možné si ji navíc rozšířit i o možnost lyžování ve slovenských střediscích Jasná a Vysoké Tatry, nebo v polském Szczyrku,“ upřesnil René Hroneš.





Zdroj: oficiální zdroj

CHYTROU SEZÓNKU je možné pořídit jen prostřednictvím e-shopu www.gopass.cz . Lyžaři s ní mohou čerpat celoročně navíc další slevy a výhody například v barech a restauracích nebo půjčovnách lyžařského vybavení. Registrace do věrnostního programu GOPASS je zcela zdarma.Více na www.skiareal.cz Špindlerův Mlýn, 20. března 2018