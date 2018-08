Ježíš přichází, řval Texasan a pak ubodal své vlastní dítě (†1)!

Policejní linka přijala hlášení o střelbě v texaském městě Lewisville, několik jednotek okamžitě vyrazilo na místo incidentu. Po příjezdu se jim naskytl strašlivý pohled.

Strážníci nalezli vážně zraněné dítě (†1), které zdravotníci okamžitě převezli do nemocnice. Tam ale dítě svým zraněním podlehlo, uvádí portál CBS17.

"Jsem u policie už dvacet let a tohle byl pravděpodobně nejhorší případ, ke kterému mě zavolali," popsal policejní kapitán Jesse Hunter.

Podle svědků měl muž, který byl identifikován jako otec dítěte, batole podle svědka několikrát bodnout. "Informaci, kterou máme, je, že podezřelý vyšel z apartmánu a držel dítě, během toho křičel náboženské věci a 'Ježíš přichází'," popsal Hunter.

#FOX4News: Edwardo Carranza shot this video of the arrest of the man, Lewisville Police say, slammed, beat& stabbed to death his 16-month old son yesterday. They will identify him once hes released from the hospital and booked into jail. pic.twitter.com/Hzpt0o1nwF