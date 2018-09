Jiří přežil 11. září: Věže spadly pár metrů od něj, pak sám zachraňoval

Na den přesně 17 let uběhlo od chvíle, kdy teroristé zaútočili letadly na několika místech ve Spojených státech amerických. Při útocích zemřely asi tři tisíce lidí. Architekt Jiří Boudník byl 11. září 2001 jen pár stovek metrů od budov Světového obchodního centra v New Yorku.

Jiří Boudník do USA odjel v 17 letech a pracoval jako architekt. 11. září byl necelou míli od budovy Světového obchodního centra. "Pracoval jsem jako projektový inženýr pro vládní organizaci, která stavěla federální budovy. Tehdy jsme stavěli soudní budovu v Brooklynu, od Manhattanu jsme nebyli daleko. Když naletělo druhé letadlo, všem bylo jasné, že se nejedná o náhodu. Náš mistr, který řídil stavbu, nařídil všem evakuovat kanceláře," vzpomínal Boudník ve Snídani s Novou.

Z nádvoří před kanceláří viděl, jak věže v dálce hoří. "V té chvíli se mi vybavilo, jak i v roce 1993 došlo k bombovému útoku na věže. Tehdy jsem šel naproti známé a viděl jsem, jak všechny požární vozy parkují pod věžemi. Věděl jsem, že tentokrát to udělají stejně a že na ně něco spadne. Měl jsem známé inženýry, kteří pracovali ve věžích, ale nemohl jsem se nikomu dovolat. Chtěl jsem je varovat, že postup záchranářů nebude dobrý," popisoval.

Rozhodl se přejít přes Brooklynský most na Manhattan, ale když byl zhruba uprostřed, začala padat jižní věž. "Zvuk se šíří pomaleji než světlo, takže jsem viděl, jak věž padá, a až tak za tři čtyři sekundy k nám došel ten hluk. Všichni začali panikařit a utíkat. Když jsme došel na druhou stranu mostu, začala padat i druhá budova," vybavoval si hrozivý zážitek.

On sám se v následujících dnech zapojil do záchranářských prací. Když totiž dorazili do New Yorku hasiči z Long Islandu nebo New Jersey, ve městě se nevyznali. "Proto mě napadlo vytvořit model, který by jim pomohl a zároveň zaznamenal i míru poškození jednotlivých pater," řekl. Pak začal vytvářet i počítačovou verzi, která měla ukazovat, co se bude dít, když začnou odstraňovat jednotlivé části trosek. "Záchranáři hodně riskovali, chtěli vyzvednout z trosek všechna těla, ale jednali nezodpovědně vůči svým životům," dodal.

Prvních 14 dní se snažili z trosek zachránit co nejvíc lidí, pak už ale bylo jasné, že nikdo další nepřežil. Po dvou týdnech začali velmi opatrně odstraňovat všechny části věží.

Podle Boudníka architekt věží počítal i s tím, že by do nich mohla narazit letadla. Když ale budovy plánoval, byl největším letounem Boeing 737. V roce 2001 však do věží narazil daleko větší Boeing 767, který měl navíc křídla plná paliva.

"Budova kinetickou sílu letadla ustála. Problém byl v palivu, které se dostalo dovnitř budovy a zažehlo požár, který společně s mechanickým poškozením sloupů umožnil následný kolaps. Je to čistě fyzika, není v tom žádná záhada. Architekt se přiznal, že s palivem nepočítal," vysvětlil Boudník.

Hlavní odklízecí práce trvaly šest měsíců, teprve v květnu se dostali na nejnižší vrstvu. Dlouhých 15 let pak trvalo, než se začaly stavět základy nových budov. Na místě původních budov stojí vodní památníky se jmény všech lidí, kteří ve věžích zahynuli. Pod zemí je spojuje muzeum věnované artefaktům ze dne útoku.

