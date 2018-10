Jižní Rusko pustoší smrtící záplavy. Minimálně 6 mrtvých!

Silné přívalové deště zasáhly jihoruský region Krasnodar už ve středu. V neděli bylo nahlášeno 145 zraněných a šest lidí dokonce našlo v silných proudech valící se vody smrt. Podle místních záchranných složek 13 zraněných skončilo v nemocnici.

Flood in Krasnodar - truck hits the bridge pic.twitter.com/EFCX6g262e

Masivní záplavy v Krasnodaru postihly asi třicet obcí, poškodily dálnice a železnice, přerušily vlakovou dopravu, a zničily dokonce několik mostů. Pro celý region byl vyhlášen pohotovostní stav.

V regionu došlo zároveň k přerušení dodávek elektřiny a plynu a město Tuapse, které má přes 60 tisíc obyvatel, je už několik dní bez pitné vody.

Záchranné složky se snaží dodat lidem v Soči potravu a vodu, spousta lidí přišla o domov - bylo zaplaveno téměř dva a půl tisíce domů.

Major floods in Krasnodar, Russia on the coast of the Black Sea. Yesterday, October 24. Report: Maria Ratomskaya pic.twitter.com/eCH8ahOC5J