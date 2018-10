"Jsme na vás hrdí!" Češi posílají vojákům tyto dojemné vzkazy

Návod, jak vojáky podpořit, zveřejnil na facebooku 43. výsadkový prapor z Chrudimi. "Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme, slyšíte? Nikdy!" sdíleli výsadkáři poslední slova parašutistů, kteří spáchali za 2. světové války atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

"Nenechte si svá slova podpory pro sebe, podpořte nasazené operátory speciálních sil 601. skupina speciálních sil generála Moravce v jejich těžké chvíli," vyzvali vojáci z Chrudimi a prozradili, jak je možné vojáky podpořit:

Fotografii vzkazu mají lidé vyfotit a mailem poslat na adresu specialnisily@army.cz. "Je fajn, když bude vzkaz osobní. Napište klukům od speciálů, odkud jste, jak se jmenujete a proč si jejich práce vážíte. Věřte nebo ne, ale slova podpory od obyčejných lidí potěší každého vojáka. Zvlášť v situaci, kdy v boji přijde o kamaráda," napsali chrudimští výsadkáři. A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Některé vzkazy armáda sdílela na svém facebooku. "Jsme hrdí na to, že v době, kdy se většina lidí stará jen sama o sebe a svoje zájmy, existuje skupina lidí jako vy, kteří se vzdají tepla, bezpečí a pohodlí domova a letí pomáhat a bojovat za práva jiných," napsali vojákům z Rakouska Katka a Vicky.

"Převeliké díky, že díky vám si můžeme žít v naprostém klidu. Absolutně si neumím představit, co prožíváte. Jste naši hrdinové, Díky!!!" vzkazuje příslušníkům speciálních sil matka dvou malých dětí Anička.

"Byla bych šťastná, pokud by z mého syna vyrostl tak statečný chlap odhodlaný nasadit to nejcennější pro lepší a bezpečnější svět. Jsme na vás hrdí, i když je to těžké a bolestné, prosím, nevzdávejte to!" prosí vojáky matka sedmiletého Kryštofa Lada.

Ozval se i Libor, který znal zabitého Tomáše Procházku osobně. "Byl to výborný kluk a VELKEJ pejskař. Bude mi chybět. Držte se a bojujte dál. RESPEKT!" napsal vojákům Libor.

Matěj, který pracuje jako civilní zaměstnanec na ministerstvu obrany, napsal, že si váží náročné a nebezpečné práce vojáků v Afghánistánu. "Vždy špatně nesu, když se o Vás vyjadřují našinci s neúctou, pohrdáním, a jako stáda ovcí omílají řeči o žoldácích a zbytečnosti AČR. Je mi za tyto lidi trapně, protože dělají ostudu Vám, nám a vlastně celé zemi," vzkazuje Matěj.

"Za Vašeho padlého kamaráda zapálím svíčku v kostele a budu myslet na zraněné, aby se brzy zotavili, i na Vás všechny. Držte se, jsme na vás hrdí," přeje vojákům do Afghánistánu kněz a záložák AČR Petr Jan.

"Kdyby mi nebylo už 38 a kdybych byla zdravá, chtěla bych také pracovat v armádě," píše vojákům prodavačka Zuzka z Pardubic. "Vaše práce má smysl a pro mě jste hrdinové. Nemůže nikdo chtít, abyste se vzdali a jeli domů. Jste vojáci, je to vaše práce a nemůžete se tam nechat jen tak zabíjet jako ovce.. I když je to tam ani nikdy nekončící válka, ale to, že tam jste, je dobrá věc a každý by to tak měl vnímat," věří Zuzka.



Rotný Tomáš Procházka zemřel v pondělí po útoku afghánského vojáka. Dva čeští vojáci byli lehce zraněni. Procházka je už 14. českým vojákem, který zemřel během mise v Afghánistánu. Jeho tělo převeze armáda do Česka ve středu.