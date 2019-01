"Jsme vystrašení!" zní z obce, kde zadrželi možného vraha pumpařky

Když se ve Vojkovicích zeptáte místních, jestli znali obviněného Davida Š., většina lidí odpoví, že ne. Přesto se ale o obviněném muži šíří několik informací, které ale veřejně obyvatelé sdělit nechtěli. "Byly s ním problémy od dětství. Je z takové horší rodiny z vedlejší Zlosyně. Znal ho můj syn," prozradila redakci TN.cz. místní obyvatelka.



"Já sám ho neznám, ale údajně to má být syn mého kamaráda. Chodil nakupovat do večerky k mému jinému kamarádovi," přidal se další obyvatel. "Je možné, že bral drogy, ale nevím. Místní jsou samozřejmě vystrašení," dodal.



Správce rekreačního objektu u jezera Vojkovice ale s Davidem neměl jediný problém. "Nebyl vůbec problémový. Nejevil žádné známky agrese, staral se o svoji paní. Bydlel docela příkladně," prozradil správce objektu. "Bydleli tady chvíli asi kolem dvou měsíců. Bylo to pro ně přechodné bydlení, protože si pro sebe sháněli bydlení v Kralupech. Mě to (zadržení Davida Š., pozn. red.) strašně překvapilo. Ale na čele to nikdo napsané nemá. Já pořád doufám, že se to nějak vysvětlí," dodal.

"Je to strašné. Když jdu loupit, tak nebudu přeci zabíjet pro pár tisícovek. Dem***ům to ale nevysvětlíme. To, že dostanou výjimečný trest na 20 let, tak to je málo. Za tohle prostě doživotí nebo smrt za smrt," nepáral se s obviněným místní mladík - a podobně to vidí i někteří ze štamgastů z místní hospody.



Davida Š. zadržela zásahová jednotka v noci na úterý. Policisté už Davida obvinili z vraždy čerpadlářky Jany Š.. Hrozí mu za to až výjimečný trest, tedy nad 20 let kriminálu. Davidův komplic byl obviněný z loupeže, hrozí mu za ni 2-10 let vězení. O vazbě obou mužů rozhodne soud v Mělníku.

Dvojice pachatelů přepadla čerpací stanici u Nelahozevsi 3. prosince minulého roku kolem půl třetí ráno. 58letá pumpařka Jana nejprve venku myla stojany. Je pravděpodobné, že právě na tuto chvíli lupiči čekali. Pumpařka totiž nestihla zamknout. Poté, co se vrátila do prodejny, vtrhli dovnitř lupiči. Jana se před nimi chtěla schovat do skladu. Jeden z maskovaných pachatelů ji nemilosrdně zastřelil.