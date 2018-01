Jak přežít nejdepresivnější dny roku? Čtěte RADY PSYCHOLOGA

Na vině může být kromě nedostatku slunečního záření například i únava ze zaměstnání a dovolená zdánlivě v nedohlednu. I proto psycholog radí, že pokud to situace jen trochu dovoluje, je dobré vyrazit v zimě někam za sluncem. Nemusí to být nikam do exotiky, ale i pár dní na horách dokáže zázraky.

reklama

Roli mohou hrát i nesplněná novoroční předsevzetí. U žen je to nejčastěji snaha zhubnout. Pokud se to nedaří hned v prvních týdnech, často pak upadají do deprese. Muži zase leckdy chtějí skoncovat se svými zlozvyky jako je například kouření. I neúspěchy na tomto poli se podepisují na jejich psychické pohodě.

Zimním depresím se dá poměrně úspěšně předcházet: "Měli bychom se alespoň trochu znát a vědět o sobě, na co jsme citliví," říká psycholog Jan Kulhánek. Když víme, co nám energii bere a co naopak dodává, máme z půlky vyhráno. "Musíme se podle toho začít o sebe starat, protože se o nás nikdo nepostará tak dobře, jako my sami," radí psycholog a psychoterapeut z Psychoterapie Anděl.

Pokud už chmury přece jen přijdou, je dobré se zamyslet nad svou životosprávou. Základem je dostatek spánku, to je zcela elementární předpoklad pro dobrou psychickou pohodu. Důležité je i stravování. To by mělo být dostatečné a pravidelné. Pokud to ovšem nestačí, je dobré navštívit odborníka.

Doba, po které je již vhodné navštívit psychologa či psychoterapeuta, může být různá. "Pokud se to sezónně opakuje, tak bych tu pomoc vyhledal dříve," radí Jan Kulhánek. Pokud se s problémem setkáváme poprvé, dá se z toho vybalancovat i bez odborné pomoci, například za pomoci zmiňované dobré životosprávy. Jakmile ale problém přetrvává i několik týdnů, návštěva odborníka je nezbytná.

Před čím ale psycholog rozhodně varuje, je řešení deprese pomocí alkoholu: "Asi jednorázově může nějakou úlevu nebo uvolnění přinést, ale dlouhodobě spíše přispívá k tomu vyčerpání organismu a k tomu neřešení problémů," varuje Kulhánek. Řada Čechů navíc nemá k tomuto stylu překonávání depresí příliš daleko.