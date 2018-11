Jste často unavení? Odborník řekl, co všechno to může značit

Cítíte se často unavení, nemáte energii a nic se vám nechce dělat? Můžete trpět depresí. Pokud o svých problémech mluvíte se svými blízkými a pomáhá vám to, jste na dobré cestě. Když ani blízcí nepomůžou, je vhodné vyhledat pomoc, radil odborník v pondělní Snídani s Novou.

S příchodem podzimu si začíná více lidí stěžovat na málo energie a často trpí depresemi. "Bývá to způsobeno několika faktory. Když odcházíme ráno do práce, je tma, vracíme se z práce a je tma, tak je to pocitově nepříjemné," uvedl Petr Jarolímek z České asociace pro psychoterapii.

Problémem může být také nedostatek slunce. Lidem chybí vitamin D, který je důležitý pro náš imunitní systém a jedním z jeho hlavních zdrojů je právě sluneční záření. Lidí, kteří mají nedostatek vitaminu D, také stále přibývá. "Až 50 % populace má nedostatek vitaminu D, lidé se cítí unavení, smutní," doplnil Jarolímek.

Vitamin D dále můžeme získat z některých potravin, a to mléko, rybí tuk nebo vaječný žloutek. Nejvíce ho obsahuje losos nebo sardinky.

Pokud lidé cítí, že mají nějaké problémy, měli by o nich mluvit se svými blízkými nebo s přáteli. "Považuji sociální vrstvu a dobré vztahy s kamarády a s rodinou jako základní prvek dobrého duševního zdraví," řekl Jarolímek.

Když ani rodina nepomůže, měli bychom vyhledat pomoc. "Ale pokud skutečně takovéto rozhovory nepomáhají, tak momentem pro vyhledání pomoci odborníka je, pokud pozorujeme třeba změnu v prožívání. Jsme smutnější, brečíme u věcí, kde jsme dříve nebrečívali. Zhorší se nám soustředění, jsme unavenější nebo naopak méně spíme," dodal Jarolímek.

Lidé se mohou obracet například na psychoterapeuty nebo psychology. Pomoci může také linka důvěry.

Rozdílů mezi psychologem a psychoterapeutem je řada. "Psychoterapie je specifická disciplína. Je to specializace, která se od těch ostatních forem psychologické pomoci liší v několika rovinách. Velmi důležitou je, že témata, která jsou velmi bolavá, probíráme s člověkem, který se nám snaží porozumět, opakovaně. Psychoterapie nebývá krátkodobá," doplnil Jarolímek.

Psychoterapie také může pomoci změnit prožívání člověka nebo jeho osobnostní charakteristiky. Nemusí ji absolvovat jen nemocní lidé. Psychoterapie je i pro ty, kteří potřebují pomoc například s nějakým životním rozhodnutím.