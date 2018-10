Juncker parodoval Mayovou při tanci. Vtip se mu může vymstít

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker si zřejmě vystřelil z britské premiérky Theresy Mayové. Na podiu před proslovem napodoboval její taneční pohyby, které předvedla na schůzi konzervativců. Vtípek by se mu ale podle expertů nemusel vyplatit.

Taneční kreace, které se proslavily jako "Maybot", předvedl při proslovu v Bruselu předseda Evropské komise Jean-Claud Juncker. Britská premiérka Theresa Mayová neohrabaně tančila na píseň Dancing Queen skupiny ABBA, která hrála při jejím příchodu na podium na poslední schůzi konzervativců.

Juncker se několikrát zatřásl podobně, jako to udělala Mayová, když začala hrát instrumentální hudba. Rozesmál tak publikum a sám se usmíval od ucha k uchu. Jenže tenhle vtip by se mu mohl vymstít, píše britský portál The Telegraph.

Vztah Velké Británie a Evropské unie je totiž v posledních týdnech čím dál napjatější. Do dalšího summitu o brexitu zbývá jen několik dnů, do samotného vystoupení Británie z EU už jen něco přes půl roku. Zatím přitom neexistuje dohoda mezi zbývajícími členskými zeměmi a Spojeným královstvím.

O Británii se Juncker "otřel" i při svém proslovu. "Nebudu se vyjadřovat v angličtině. Dělám to a budu to dělat, ale angličtina není jediným oficiálním jazykem EU. A s tím, jak se věci mají, se budu raději vyjadřovat ve francouzštině nebo lucemburštině," prohlásil. Některé euroskeptiky pak označil "hloupými populisty".

Mayová zase v oficiálním prohlášení informovala, že stále existují "obrovské neshody" ve vyjednávání. Zároveň obvinila představitele Unie, že se snaží odložit dohodu na později, aby dostali Británii pod tlak. Největší spor se stále vede o hranici mezi Severním Irskem a Irskem, které v EU zůstává.

Junckerův žert už mírnil jeho mluvčí na sociálních sítích. Tanec byl podle něj "momentální improvizací, protože hudba stále hrála a Juncker čekal, než bude moci začít svou řeč". Předseda Komise podle něj "chová velký respekt k britské premiérce, což opakovaně veřejně dokázal".

Připomeňte si, jak "tančila" Mayová: