K moři za pár korun? Pojišťovny pořádají pro děti levné pobyty!

Ozdravné pobyty pro chronicky nemocné děti patří mezi nejoblíbenější benefity, které zdravotní pojišťovny nabízejí. Lákají i na to, že v případě, že se rozhodnete dítě k pojišťovně teprve přihlásit, bude mít i tak možnost na zdravotní pobyt u moře odjet už letos.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), organizuje od začátku června do poloviny září pět třítýdenních pobytů v Bulharsku a pět v Černé Hoře. Pobyty jsou určeny pro děti ve věku od 7 do 16 let trpící vybranými chronickými onemocněními, například psoriázou, aktopickým ekzémem, bronchiálním astmatem, chronickou obstruktivní plicní nemocí, alergiemi způsobenými pylem, chronickým zánětem vnějších nosních dutin a opakovanými katary dýchacích cest.

Spoluúčast rodičů se pohybuje od přibližně 3,5 tisíc v zářijových termínech až po 10 600 Kč u pobytu v Černé Hoře na začátku července. Přehled termínů a výši spoluúčasti najdete na webu pojišťovny. Nárok mají i děti, které rodiče k VZP teprve přihlásí.

"Dítě, které bude registrováno u VZP až k 1. 7. 2019, se tedy může zúčastnit jen 3., 4. nebo 5. turnusu léčebně-ozdravných pobytů. Hned po podání přihlášky dítěte k VZP ale můžete jako jeho zákonní zástupci podat i Přihlášku k účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu a tím mu zarezervovat místo ve zvoleném turnusu," uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý.

S potvrzeným návrhem od lékaře se pak rodiče musí vypravit na pobočku pojišťovny, kde s VZP podepíšou smlouvu o účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu.

Vojenská zdravotní pojišťovna zatím informace o ozdravných pobytech pro děti s chronickými respiračními nebo kožními problémy nezveřejnila. Na svých stránkách informuje, že tak plánuje učinit po ukončení výběrového řízení v průběhu února 2019.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna plánuje v létě čtyři čtrnáctidenní pobyty v Černé Hoře pro děti ve věku od 8 do 15 let a to v termínech od 1. do 15. 7., od 15. do 29. 7., od 29. 7. do 12. 8. a od 12. 8. do 26. 8. Své děti na ně mohou rodiče hlásit od 1. 3. do 30. 4.

Pokud je pojištěno u ČPZP jen dítě, zaplatí za pobyt 6 tisíc korun, v případě, že je pojištěn i jeden rodič, stojí pobyt 5 500 Kč a pokud jsou pojištěni oba rodiče, nebo jde o rodiče-samoživitele, tak pobyt u moře vyjde na 5 tisíc Kč. Pojišťovna pořádá také vysokohorské pobyty v Tatrách, na něž své děti rodiče mohou hlásit také od 1. 3. do 30. 4., cena je 4 000/3 000 nebo 2 500 podle toho, zda je pojištěncem ČPZP jen dítě, dítě a jeden rodič nebo dítě a oba rodiče

Oborová zdravotní pojišťovna organizuje dvoutýdenní pobyty v Chorvatsku. Kromě respiračních a kožních problémů jsou určeny i pro děti s problémy s pohybovým aparátem. Zúčastnit se jich mohou děti od 7 do 15 let. Cena se liší podle toho, jestli je u OZP pojištěné jen dítě, nebo i oba jeho rodiče (případně rodič-samoživitel). Pobyty začínají na 8 250 Kč.

Termíny během letních prázdnin jsou již ale obsazené! Přihlásit dítě je možné jen na pobyt začínající 25. 6. nebo na ten, který končí až 5. září. O termínu nástupu rozhoduje pojišťovna. Více na stránkách OZP.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda přispívá dětem od 4 do 19 let na ozdravný pobyt u moře nebo na horách částkou tisíc korun. Pobyt musí být zajištěný přes cestovní agenturu nebo cestovní kancelář a pojišťovna vyžaduje doporučení praktického lékaře nebo specialisty.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR pořádá dvoutýdenní léčebně-ozdravné pobyty v červnu a v září ve Vysokých Tatrách. Určeny jsou pro děti od 4 do 14 let s chronickými onemocněnými dýchacích cest. Pobyt v první polovině června je určený pro děti bez doprovodu, další dva termíny jsou pro děti s doprovodem rodičů. Termín pro podání přihlášky byl ovšem už 31. ledna.

Revírní bratrská pokladna – zdravotní pojišťovna přispívá od letoška dětem ve věku od 8 do 15 let, které se léčí dlouhodobě s onemocněními horních cest dýchacích, s alergiemi nebo dermatózami na individuální přímořské pobyty s rodiči nebo blízkými. Podmínkou je, že musí být dlouhé minimálně 14 dní.

Pojišťovna přispěje na takový pobyt pořádaný cestovní kanceláří až 10 tisíc korun. Žádost o poskytnutí příspěvku se zdravotní dokumentací prokazující splnění kritérií je potřeba podat pojišťovně do 30. dubna. Žádosti pak budou posuzovat revizní lékaři. Do 30 dní od podání žádosti se rodiče dozví, jestli jim pojišťovna přispěje. Peníze pak dostanou po absolvování zájezdu.

