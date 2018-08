K seniorce v Brně přilétlo do bytu 160 netopýrů! Nechtěli pryč

Vysoké teploty trápí nejen lidi, ale samozřejmě i zvířata. Na vlastní oči se o tom přesvědčila 87letá seniorka z Brna-Králova Pole, když objevila v chládku své ložnice více než 160 netopýrů. Přivolaní ošetřovatelé netopýry vypustili zpátky do volné přírody.

Žena zavolala městskou policii, která po příjezdu nemohla uvěřit svým očím. Více než 160 netopýrů vměstnaných v jedné ložnici bylo navíc pěkně tvrdohlavých a nechtělo místnost opustit, strážníci tak na pomoc zavolali ošetřovatele ze záchranné stanice fungující při ZOO Brno.

"Spolu s odbornicí prohledali celý byt a zdravé netopýry vypustili otevřeným oknem ven. Zvířata se ukrývala nejen v záclonách a pod kobercem, ale také za obrazy, nábytkem nebo pod prostěradlem," popsala situaci Tereza Kadrnožková, tisková mluvčí brněnských strážníků.

"Některé netopýry museli jejich zachránci uložit do přepravky, v ložnici totiž zvířata neměla přístup k vodě a byla dehydrovaná. Ošetřovatelka je proto převezla do záchranné stanice v Jinačovicích, kde se o ně postarala a následně je vypustila do volné přírody," dodala Kadrnožková.

Pokud i vám vlétne do bytu netopýr, nepanikařte. Otevřete okno - buď zvíře vyletí samo, nebo se ho můžete opatrně pokusit dostat ven vlastními silami. Pokud ani to nevyjde, obraťte se na nejbližší záchrannou stanici.

Léto je pro netopýry přelétavým obdobím, kdy spolu se svými mláďaty hledají místo k zazimování. Velká vedra je proto nutí hledat si chladnější místa, kterými mohou být byty, domy, garáže nebo zahradní domky. Netopýr se dokáže protáhnou i velmi úzkými prostory, proto vás ani větrání na ventilaci před vnikem zvířete do bytu neochrání. Prevencí je proto zavírat večer okno nebo si do něj nechat nainstalovat síť.