"Kačenka se rozešla s přítelem," prozradil Zeman! Mluvil o vnoučeti

S prezidentem mluvila moderátorka TV Nova Michaela Šmídová na zámku v Lánech. Právě tam s rodinou Zemanových oslavil Vánoce v roce 2016 i přítel prezidentovy dcery Kateřiny. Hlava státu tehdy prozradila, že jde o Američana, který žije v Londýně, kde Kate studovala.

Zároveň Zeman uvedl, že se v roli potenciálního tchána necítí zrovna dobře. Moderátorka se proto ptala, jestli už si stihl zvyknout a v této roli si je jistější. "Ani jsem nemusel," odpověděl prezident stručně s tím, že Kate už nejspíš se zmíněným Američanem nechodí.

"Já jsem člověk ostýchavý, takže když Kačenka přijela další rok na Vánoce do Lán bez tohoto Američana, tak jsem neměl odvahu se zeptat, co se mezi nimi stalo. Takže jsem vzal na vědomí, že se zřejmě rozešli," doplnil Zeman.

Do vztahů prý dceři nemluví, podobně jako do studijního oboru, protože nechce, aby mu to později vyčítala. "Vždycky jí říkám: 'Kačenko, jsi svobodný člověk, ale svoboda, to je taky odpovědnost, takže nes si důsledky, pokud se ukáže, že tvoje volba byla chybná'," vysvětlil prezident.

I přesto, že se snaží do Kateřinina soukromí nešťourat, na vnoučata už se těší. "Byl krásný den, kdy mi Kačenka říkala: 'Tati, až mi bude 27 let, dám ti vnouče.' Jestli to má takto spočítáno a jestli to ještě platí, to samozřejmě nevím," prohlásil prezident.

Kateřina Zemanová je dcera Miloše Zemana a jeho manželky Ivany. Letos oslavila 24. narozeniny, dlouhodobě studuje v zahraničí. Naposledy se na veřejnosti objevila na začátku dubna, kdy překvapila otce na návštěvě Slovenska. Radikálně změnila image a vypadalo to, že několik kilo přibrala, což vyvolalo spekulace, zda není těhotná. Více čtěte zde.





Celý rozhovor s prezidentem Milošem Zemanem: