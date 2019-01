Kadeřávková práskla, co ráda dělá s chlapy! Červenala se až za ušima

Speciální čtyřchodové menu si připravil Radek Kašpárek pro hosty, kterých si podle vlastních slov velmi váží - herečku Aničku Kadeřávkovou, zpěváka Milana Peroutku, youtuberku Helenu Navrátilovou a tenistku Barboru Strýcovou.

A hned při prvním chodu, jehož součástí byl mimo jiné i vařený morek, se Anička Kadeřávková svěřila s jedním tajemstvím z dětství. "Když jsem byla malá, máma uvařila kuře pro psy a já jsem vyjídala morek z kostí. Prý mi to strašně chutnalo," přiznala.

To okamžitě vyvolalo mezi ostatními hosty diskuzi o tom, jaké pochutiny si oni jako malí užívali. "Já jsem měl strašně rád špek. Vždycky, když jsme ho měli v lednici, tak jsem ho ukrajoval," vzpomínal Peroutka. "Já jsem pila lák z okurek," přidala se Strýcová.

Nebylo to ale to jediné, co na sebe Kadeřávková práskla. Popsala také, co ráda dělá s chlapy! A znělo to opravdu hodně nemravně, sama herečka musela svá slova nakonec uvádět na pravou míru.

