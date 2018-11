Kája zabránil přepadení fastfoodu! Zloděje zmlátil hamburgerem

Carlos je velký fanoušek hamburgerů a práce ve fastfoodu ho naplňuje. Když ale toho dne ráno nastupoval na směnu, netušil, že se z něj stane hrdina.

Na zloděje, který s nožem v ruce vyhrožoval pokladní, se rozběhl takřka beze zbraně. Stačil mu ale jediný hamburger, aby zachránil svůj podnik, svůj tým a svou čest! Nevěříte? Podívejte se na video!

V projektu Fast Food Film dostali talentovaní filmaři příležitost ukázat, co v nich je. Všechny filmy najdete tady. Pro svého favorita můžete hlasovat do 15. listopadu na stránkách Nova Plus pomocí formuláře v pravém dolním rohu. Vítěz bude znám o den později a vyhlášen bude během Noci Filmových nadějí v Bio Oku.