Kalamita v Alpách pokračuje! Další oběti, zavřené cesty i areály

Německo od ranních hodin řeší několik dopravních nehod, které zastavily provoz například na dálnici A8 a A9. Problémy byly způsobeny především uvízlými kamiony, které blokovaly provoz, informoval focus.de.

Až 50 kamionů zůstalo přes noc na dálnici A9 u Hermsdorfu a bylo obtížné obnovit provoz. Několik hodin ve svých autech strávili také řidiči ve směru na Mnichov, kde se tvořily kilometrové kolony. Lidem byly poskytovány teplé nápoje a přikrývky.

Pozor si musejí řidiči dát i na dálnici A8 ve směru na Stuttgart mezi Ulmem a Aichelbergem v obou směrech, kde se tvoří kolony. Kamiony mají problémy i na A8 ve směru na Salzburg. Přes 100 nehod museli řešit policisté na jihu Bavorska a kolem 25 v Dolním Bavorsku.

Kolony mají už i první oběť. Na dálnici A8 zemřela čtyřiapadesátiletá žena, která uvízla v zácpě a cestovala sama. Ženu objevili dobrovolníci, kteří lidem poskytovali nápoje. I přes lékařskou pomoc, byla u ženy konstatována smrt. Příčinu úmrtí policie vyšetřuje.

Uzavřena byla dálnice 307 v Horním Bavorsku kvůli nebezpečí lavin. Poblíž hranic s Rakouskem řidiči nesmí jet ani mezi Wildbad Kreuth a Kreuth-Bayerwald.

Sníh komplikuje i dopravu na železnicích. Většina tras v Alpách je zcela uzavřena. Nevyjely ani některé regionální vlaky jižně od Mnichova, kde popadaly na tratě stromy. Zrušeno muselo být i 50 letů na letišti v Mnichově kvůli povětrnostním podmínkám. Dalších 100 letů zrušila letiště v Kolíně, ve Stuttgartu a v Düsseldorfu.

Z bezpečnostních důvodů byly uzavřeny všechny školy ve městě Rosenheim a v okrese Berchtesgadener Land. Některé školy uzavřeli v Prienu a Ebersbergu.

V Bavorsku je odříznut od světa městys Berchtesgaden, kde žije 350 lidí. Stejné problémy mají i obyvateléhorské vesnice Jachenau. Jediná přístupová cesta do vesnice byla uzavřena, napsal bild.de.

Se sněhem se stále potýká i Rakousko. Pro Dachstein a Hochswab stále platí pátý stupeň lavinového nebezpečí, tedy nejvyšší. Stejně na tom je i okres Zell am See. Evakuovat museli záchranáři 30 hostů z hotelu v Kaprunu, hrozí zde pád laviny. Devět turistů uvízlo na sjezdovkách na hoře Schmittenhöhe. Naštěstí se je podařilo zachránit a i přes nepříznivé podmínky odvést do bezpečí.

Odříznuty jsou obce Alpbach, Ellmau a Söll v Tyroslku. Ve Štýrsku zase nefungovala elektřina v obci Liezen a Hinterwildalpen. V provozu nebyly ani mobilní sítě. V Horním Rakousku muselo být uzavřeno 17 škol, v pátek by se jich mělo otevřít jen šest.

Nepřístupná je i lyžařská oblast Gosau, všechny příjezdové cesty byly uzavřeny. Otevřena bude opět na pár hodin cesta mezi Obertauernem a Untertauernem, a to mezi 13 – 16:30 hodin, poté se znovu uzavře. Středisko Hochkar je stále mimo provoz, stejně jako silnice. Zatím není jisté, kdy se vše zprovozní. Nelyžuje se ani v Loser Altaussee, kde jsou zasněžené i lanovky.

Obrovské štěstí měla skupina šesti německých studentů ve věku 16 – 17 let v Neukirchen am Großvenediger v Rakousku. Lavina zavalila celou skupinu. Naštěstí se všechny podařilo zachránit a byli převezeni do nemocnice.

Naopak lavina zabila ve středu teprve šestnáctiletého lyžaře v St. Anton am Arlberg v Dolním Rakousku. Chlapec byl v době neštěstí se svou matkou, otcem i bratrem. Všichni se pohybovali mimo sjezdovky. Kolem půl čtvrté odpoledne ho jako jediného lavina zasáhla, ostatním členům rodiny se vyhnula, uvedl server diepresse.com.

Lavina také zasáhla oblast Wallchsee, kde museli silničáři pomoci se zprovozněním místní komunikace.

Odstřel laviny byl včera nařízen v lyžařské oblasti Ischgl. Oblast byla uzavřena předem, takže nikdo nebyl ohrožen. Sněžit má v rakouských Alpách až do úterý, a to vydatně. Situace by se tedy mohla zlepšit až příští týden.

Sníh trápí také Slovensko. Meteorologové vydali výstrahu druhého stupně před sněhovými závějemi a jazyky pro Košický a Prešovský kraj. První stupeň pak platí ve všech ostatních krajích. Výstraha je platná od čtvrtka do pátku odpoledne.