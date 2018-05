Kalousek gratuloval hokejistům, vtipkoval při tom na účet Zemana

Úžasný souboj svedl český hokejový tým s týmem Ruska, naši nakonec v prodloužení zvítězili 4:3. Vypjatý souboj sledovalo spoustu fanoušků, kteří ihned po zápase gratulovali českému týmu na Twitteru.

Stejně postupoval i Miroslav Kalousek, který ale neváhal a opřel se při tom do prezidenta republiky Miloše Zemana a jeho vstřícného vztahu k východu.

Konkrétně Kalousek na Twitteru uveřejnil: "Česko - Rusko 4 : 3 !!! Blahopřeji českým hokejistům k úžasnému výkonu!!! Dovoluji si vyjádřit soustrast M. Zemanovi, prezidentovi ČR, k porážce jeho týmu."

Během chvíle sdílely tweet stovky lidí, pod ním se okamžitě strhla bouřlivá diskuze. Mnohým přišlo vyjádření soustrasti jako skvělý vtip, jiným už naopak přišlo přes čáru.

"Čekám Ovčáčkův tweet o tom, že za dovoz Pastrňáka a Krejčího můžou neziskovky, novináři a Kalousek," přisadil si uživatel Jan Ř. pod tweetem. Mnozí, které vtip pobavil, zvou předsedu poslaneckého klubu TOP 09 na pivo. "Pane Kalousek, pokud budete v Brně, že mi za tento tweet dovolíte Vás pozvat na jedno orosené," ptá se Jan H. a Kalousek reaguje slovy, že mu bude ctí.

"Gratulace českému týmu a panu Kalouskovi k perfektnímu trollingu," přidal se Martin F., kterého tweet pobavil.

Dalším ale rýpnutí nepřijde vůbec vtipné. "Laciné podbízení se antizemanovským fanatikům, ani vtipné, ani chytré. Máte to zapotřebí," ptá se Ivana H. a k ní se přidávají další. Uživatelka Eva napsala: "Jak vidím, někteří stále nerozdýchali výsledky voleb."

Jiní si zase myslí, že politika do sportu nepatří. "Zneužívat sportovní výsledky někoho jiného pro boj s mým politickým oponentem - ne, to prostě nemám rád. Bez ohledu na to, jaké mají oba pánové politické názory - sport by se do politiky tahat neměl," napsal Martin A. v reakci.

"Já jsem Vás přes ty kšeftíky a převlékačství kabátů vždycky měla za docela chytrého člověka, ale tohle už je fakt čirá zoufalost: honit si politické body na hokeji," reagovala LucieLuca.

Do diskuze se zapojil pouze falešný profil, který se vydává za mluvčího prezidenta. Reálný Jiří Ovčáček, jindy velmi aktivní na sociálních sítích, se zatím k celému vtipu nevyjádřil.