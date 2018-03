Kalousek se tvrdě pustil do Okamury. Toto šéfovi SPD vzkázal

Hlasování předcházela zhruba hodinová diskuse. Podle Okamurových odpůrců předseda SPD zlehčil utrpení lidí při romském holokaustu a neměl by reprezentovat Česko ve vysoké ústavní funkci. Naopak místopředseda SPD Radim Fiala odmítl, že by jeho hnutí bylo popíračem holokaustu.

reklama

Bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) hlasování ANO označil za hanbu, podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska svým dnešním postojem ANO podpořilo extremismus a nesnášenlivost. "Šíříte nenávist, šíříte nesnášenlivost, spolu s řadou dalších vašich kolegů. Nepřejeme si (poslanecký klub TOP 09 pozn red.), aby takový člověk reprezentoval Poslaneckou sněmovnu v pozici místopředsedy. Myslíme si, že takováto reprezentace je mezinárodní sotuda," řekl Kalousek na středečním jednání.

Místopředseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan uvedl, že Sněmovna zažívá legitimizaci překrucování historie, předseda lidovců Pavel Bělobrádek kritizoval, že nevystoupil Okamura ani žádný člen vlády. Podle Pirátů má sice SPD v programu odvolatelnost politiků, jednání o odvolání Okamury ale nepřipustila.

Podle Vondráčka se Okamura za své výroky omluvil a předseda Sněmovny věří, že do budoucna bude šéf SPD své výroky kultivovat. "Já myslím, že si to uvědomil, že to vnímá jako žlutou kartu," řekl. Podle něj by se požadavek na odvolání Okamury mohl dostat do návrhu programu dubnové schůze Sněmovny, nechtěl ale předjímat, jak by se ANO k jeho zařazení do programu postavilo.

Okamura kritizoval, že se mimořádnou schůzí zdržoval chod Sněmovny. STAN či lidovci podle něj chod dolní komory paralyzovali. "Byly tady obstrukce, hádky, já jsem se do nich nezapojil," řekl novinářům. Zástupci ostatních stran se podle něj několik hodin hádali. Dodal, že jemu i voličům SPD se v minulém volebním období také nelíbilo, když byli místopředsedy Sněmovny předseda STAN Petr Gazdík či lidovec Jan Bartošek, ale nenapadlo ho to napadat podobným způsobem, i když se za ně "bytostně styděl".

Okamura také na dnešní jednání reagoval na facebooku:

Zatímco se Sněmovna zabývala Okamurovými výroky o tom, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb, Muzeum romské kultury si připomnělo 75 let od prvního hromadného transportu více než 1000 Romů do koncentračního tábora v Osvětimi.

Piety se zúčastnil i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) a ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Pelikán uvedl, že dal pietnímu aktu přednost před jednáním Sněmovny. "Bylo zřejmé, že na odvolání Tomia Okamury není ve Sněmovně dostatečný počet hlasů. Osobně mi připadalo užitečnější zúčastnit se dnešní piety k 75. letům od prvního hromadného transportu Romů do Osvětimi a rozhovory s jejich pozůstalými," řekl.