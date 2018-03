PŘEHLED: Kam na dovolenou? Klady a zápory oblíbených míst

Počet Čechů, kteří se chystají na dovolenou do zahraničí každým rokem stoupá. "Nejvíce lidí se tradičně chystá do Chorvatska. Jejich počet se pohybuje okolo jednoho milionu," řekl Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří České republiky. Češi se podle něj také začínají vracet do destinací jako je Turecko a Egypt. Před cestou do těchto zemí však stále varuje Ministerstvo zahraničních věcí.

Turecko



Čeští turisté míří v Turecku hlavně do nejznámějších hotelových resortů na jihu země. Mezi nejoblíbenější destinace Turecké riviéry patří tradičně Antalya. Návštěvníky tam lákají hlavně nekonečné písečné pláže a dobré počasí. V letních měsících se průměrná denní teplota pohybuje okolo 31 °C, moře pak má 28 °C.



Hlavním negativem dovolené v Turecku je tamní bezpečnostní situace. V zemi je od neúspěšného pokusu o puč z roku 2016 stále vyhlášen výjimečný stav. České úřady doporučují občanům, aby se úplně vyhnuli jihovýchodu země u hranic se Sýrií. Nedoporučují pak ani návštěvu Ankary. Češi se po politické krizi a puči do Turecka báli, nyní se tam však začínají vracet.



V ostatních oblastech Turecka se pak turisté mají zdržovat uvnitř hotelových resortů a hlavně se vyhýbat místům s velkým počtem osob, jako jsou tradiční bazary a trhy.





Egypt



Oblíbená prázdninová destinace okouzluje zahraniční návštěvníky krásným pobřežím, průzračným mořem i tajuplnou historií. Statisíce lidí každoročně navštíví starověké pyramidy v Gíze nebo chrámy v Luxoru. Dalším lákadlem je pak 800 km dlouhé korálové pobřeží Rudého Moře, které patří mezi nejoblíbenější světové destinace pro potápění.



Vedle příznivých cen ubytování, krásných korálů a tajemných pyramid má však Egypt i své stinné stránky. Bezpečnostní situace v zemi není ideální. Pád ruského letadla s 224 lidmi v Šarm aš-Šajchu, útok ozbrojeného muže na pláži v Hurghadě i napadení českých turistů personálem hotelu. To je jen malý výčet událostí, které se v oblíbené turistické destinaci v posledních letech staly.



Ministerstvo zahraničních věcí tak turistům doporučuje, aby se vyhnuli veřejným shromážděním a mimo resort byli celkově hodně opatrní. "Čeští občané cestující do Egypta by měli vést rovněž v patrnosti výročí významných událostí, během kterých může docházet k násilným akcím," upozorňuje ministerstvo. Mezi tyto dny patří hlavně 30.6., 14.8. a 6.10.

Tunisko



Země datlí, moře a písku - tak Tunisko utkvělo v paměti turistům, kteří se na sever Afriky vydali. Kromě polehávání na pláži a návštěvě památek se turisté vydávají také do pouště. Oblíbenou zábavou je tam jízda na velbloudech nebo na čtyřkolkách.





Tunisko bylo dlouhá léta považováno za bezpečnou destinaci. Situace se však změnila v roce 2015. Při teroristických útocích v muzeu Bardo a na pláži v Sousse zemřelo dohromady 59 turistů. Češi se tak v následujících letech začali této destinaci vyhýbat. Situace se však podobně jako u Turecka mění a turisté se začínají vracet zpět.



Španělsko



Nejvíce turistů míří ve Španělsku na východ země, kde tráví dovolenou na slunném pobřeží Středozemního moře. Vyhlášené pobřeží Costa Blanca se pyšní 330 slunečnými dny v roce. Zahraniční turisty však hodně lákají také španělské ostrovy - Baleáry a Kanáry.



Velký nápor turistů zažívají celoročně i největší města země. Barcelona nabízí návštěvníkům bohaté kulturní vyžití. Kromě návštěvy chrámu Sagrada Família lidé nezapomínají navštívit ani největší fotbalový stadion v Evropě, Camp Nou.

Stále větší oblibě se těší i výlet na sever země do Pyrenejí. Tisíce lidí se každým rokem vydávají na Svatojakubskou poutní cestu, která vede právě z Pyrenejí až na západní okraj země do Santiago de Compostela.





Řecko



Nejjižnější balkánská země láká zahraniční turisty na bohatou historii, krásné písečné pláže a také tradiční pokrmy. Do Řecka, které se stále vypořádává s následky ekonomické krize, se kvůli nejisté bezpečnostní situaci v Egyptě a Turecku přesouvá stále více turistů. Podle mluvčího cestovní kanceláře Fischer je Řecko pro Čechy dokonce nejžádanější země ze všech. Největší množství turistů tradičně míří na ostrovy Korfu, Kréta a Rhodos.

Chorvatsko



Dovolená v Chorvatsku patří už dlouhá léta mezi nejoblíbenější prázdninové destinace českých turistů. Hlavním důvodem je výhodná poloha, díky které se Češi dostanou na oblázkové pláže pohodlně autem nebo autobusem.



Čisté moře, příjemné prostředí a příznivé ceny. Chorvatsko láká zahraniční návštěvníky i na krásnou přírodu. Plitvická jezera, vodopády Krka, soustroví Kornati i další národní parky navštíví každoročně miliony turistů.



Balkánská země se může pochlubit i deseti památkami zapsanými na seznam světového dědictví UNESCO. Mezi nejznámější patří staré město v Dubrovníku, historické centrum Trogiru a Diokleciánův palác ve Splitu.

Itálie



Země na Apeninském poloostrově se řadí k velmocím světového cestovního ruchu. Do Itálie zamíří každým rokem okolo 40 milionů turistů. Důvod je jednoduchý - krásné pláže, přátelští lidé a dobré jídlo i pití.



U českých turistů se těší velké oblibě zejména letovisko Bibione. Vyhlášená oblast láká rodiny s malými dětmi, pro které je na plážích nespočet atrakcí. Mezi populární aktivity patří také projížďka na pirátské lodi. Velkou nevýhodou však je, že v hlavní turistické sezóně jsou pláže často přeplněné.