Kam vyrazit na půlnoční mši? Přehled kostelů ve vašem okolí

Půlnoční mše je bohoslužba v předvečer náboženského svátku Božího hodu vánočního, narození Ježíše Krista. Jinak se jí též říká vigilie, z latinského vigilia, bdění. Znamená tedy přípravu na náboženský svátek bděním a modlitbami.

Půlnoční mši v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude dnes sloužit pražský arcibiskup Dominik Duka. V loňském roce si řada lidí stěžovala, že se do areálu Hradu nedostala kvůli bezpečnostním opatřením. Letos by měly být otevřeny až do skončení mše všechny vchody.

Půlnoční mše se ovšem odehrají ve více než dvou tisících kostelů po celé republice. Kompletní přehled najdete zde.