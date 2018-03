Kamarád Rytmuse promluvil: Jejich vztah skončil už dávno!

Asi málokoho nešokoval rozchod zpěvačky Dary Rolins a rapera Rytmuse. Najdou se však i ti, které rozchod nepřekvapil. Blízký kamarád páru promluvil o tom, jak to mezi sebou v poslední době Dara s Rytmusem měli a proč ho rozpad vztahu nešokoval.

"Často se hádali. Byla v tom ponorka. Každý měl jiný pohled na život a často se názorově rozcházeli. Svým způsobem to ukončili už před časem. I proto se Rytmus začal více věnovat sportu," prozradil dotyčný eXtra.cz.

Krizi podle něj nasvědčovaly i Rytmusovy dovolené, které raději absolvoval sám a nekonečné tréninky boxu. "Našel v něm něco, co u Dary ztratil. Bylo tam v poslední době hodně zlého, měli se plné zuby. Čí to ale byla větší chyba nelze takhle říct. Bylo to vzájemné," dodal zdroj.



Vzájemná láska tedy vyprchala prý už velmi dávno a proměnila se ve zvyk. To jen potvrzuje všechny spekulace o tom, že k rozchodu došlo už před časem a pár pouze čekal na vhodnou příležitost vše oznámit veřejnosti.



Podle slovenských médií mají dokonce oba někoho jiného. Především Dara si prý našla Rytmusovu mladší verzi v podobě svalovce ze svého nejnovějšího klipu. Psali jsme ZDE.

Ať už to mezi nimi bylo jakkoliv, ani jeden z hvězdného páru nechtěl rozchod příliš rozmazávat v médiích. To se ovšem tak trochu nepovedlo.

