Kamera vyřešila záhadu ženy v Jadranu! Spadla, nebo skočila?

Výsledky vyšetřování neobvyklé nehody zatím nejsou známy. Podle zdroje z italské policie ale záznamy z bezpečnostních kamer ukázaly, že 46letá Britka z výletní lodi sama vyskočila. Informuje o tom portál The Week.

"Záznam už jsme prohlédli a je na něm jasně vidět, že byla sama, když měla spadnout. Nikdo ji nestrčil. Zatím nejpravděpodobnější teorie, na které pracujeme, je, že skočila," uvedl zdroj, na který se odvolávají britská média.

S tím souhlasí i lodní inženýři, podle kterých je téměř nemožné přes vysoké zábradlí vypadnout do vody. Kapitán navíc osudovou noc ohlásil, že někdo ze zádi "vyskočil". To potvrdili i svědci, podle kterých Kay předtím pila tvrdý alkohol a hádala se s přítelem.

Právě toho nejdříve policisté podezírali, že mohl Kay z trajektu "pomoci". Video ale prokázalo, že to tak nebylo. "Policisté vyslechli ženina partnera, rovnou na lodi, když přijela do Benátek. Partner byl propuštěn a nikdo není oficiálně stíhán," doplnil zdroj.

Poté, co záchranáři vytáhli Britku z vody, převezli ji na ošetření do nemocnice. Pak ale podle nejmenovaného zdroje putovala na psychiatrii, odkud ji propustili v pondělí večer. V úterý se setkala se svojí rodinou a teď se prý chce co nejdříve vrátit do Španělska, kde žije.

Kay Longstaffová spadla, nebo skočila z výletní lodi Norwegian Star, směřující z Dubrovniku do Benátek, do Jadranu v noci na neděli. Záchranné týmy ji našly po deseti hodinách v moři živou a nezraněnou. Turistka pak vypověděla, že přežila díky józe a zpěvu, kterým se snažila zahřát.

