Kamerový systém na letišti by cizince nepoznal, brání se policie

Kamerový systém na rozpoznávání obličejů na letišti by měl plně fungovat do tří měsíců. Říkají to policisté, kteří byli v posledních dnech kritizováni za to, že tuto novinku nevyužili při pátrání po cizincích podezřelých z brutálního napadení číšníka. Muže se podařilo dopadnout až díky svědkům a ostraze ruzyňského letiště.