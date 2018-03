Kamion smetl auta a zdemoloval dům v rekonstrukci! Řidič se zranil

Policisté, záchranáři i hasiči v pondělí odpoledne vyjížděli k vážné dopravní nehodě v Klenčí pod Čerchovem. Kamion tu smetl několik aut, dopravní značení a nakonec vrazil do rodinného domu. Budovu náraz vážně narušil. Řidiče museli vyprošťovat.

Rekonstruovali si rodinný dům, teď to ale vypadá, že už nebude možné ho zachránit. V pondělí totiž do budovy v Klenčí pod Čerchovem vjel kamion, ještě předtím narazil do několika věcí, které mu stály v cestě.

reklama

"Při havárii kamion naboural dvě zaparkovaná vozidla a dopravní značku. Dále také poškodil garáž stojící nedaleko poškozeného domu," sdělil mluvčí hasičů Petr Poncar.

Proč muž boural, zatím není úplně jasné. Je ale možné, že mu selhaly brzdy. Příčiny nehody policie dál šetří. "Řidič kamionu musel být vyproštěn a poté předán do péče zdravotnické záchranné služby, která ho následně transportovala letecky do Fakultní nemocnice Plzeň," informoval dále mluvčí.

Na místo nehody vyrazil i statik, jehož verdikt rodinu, která dům rekonstruovala, ale určitě nepotěší. "Nabouraný dům je staticky velmi poškozen, statik rozhodl, že nemá cenu ho dále pažit. Aktuálně procházel rekonstrukcí, ale nesloužil zatím k trvalému bydlení. Kromě řidiče nedošlo k dalšímu zranění," dodal Poncar.

Místo nehody je průjezdné se zvýšenou opatrností. Omezení je plánované nejméně do devatenácté hodiny.