Kandidáti na prezidenta otevřeně: Co řekli o svých partnerkách?

Prezidentští kandidáti do televize Nova začali přijíždět krátce po 17. hodině. Prvním byl lékař Marek Hilšer, chvíli po něm dorazil Michal Horáček. S výjimkou Mirka Topolánka kroky všech směřovaly postupně do vyhrazené místnosti. Bývalý premiér si ale musel nejdříve odskočit.

Pak se postupně všichni přesunuli do maskérny, kde mezi sebou kandidáti začali, řešit zda by si na sebe vsadili. Jako poslední, když už všichni byli připraveni ve studiu, dorazil sedm minut před začátkem vysílání Pavel Fischer, který uvízl v dopravní zácpě.

Jeden z dotazů Michaely Šmídové mířil i na partnerky kandidátů a na to, zda se nebojí, že se jejich vztah ve vysoké politice rozpadne. "Já už jsem to zažil, ale teď mohu říct, že jsme si na to dali velký pozor a spíše nás to stmelilo. A nemáme se kdy hádat, když jsem pořád pryč," vtipkoval Topolánek.

"Náš vztah nikdy nebyl lepší, s mou paní jsem tandem. Mám číslo dvě ve volbách a jsem za to rád, protože my jdeme do voleb společně," odpověděl Horáček. "Velmi si vážím podpory své manželky i svých dětí. A dokonce náš pes se naučil mít rád hosty, třeba novináře," prohlásil diplomat Pavel Fischer.

"My se s manželkou známe přes deset let. Celou dobu jsme se nepohádali, ani jsme se na sebe nezamračili. Jen nedávno mi mé čtyřleté dítě řeklo, že budu prezident, ale my se o tom doma nebavíme, tak nevím, jestli to má ze školky," vyprávěl kandidát Realistů Jiří Hynek.

Zpěvák a producent Petr Hannig je vdovec, debaty ale využil jako možnosti k seznámení. "Já jsem si říkal, jestli nebude mou vlasteneckou povinností opatřit si manželku, takže prosím," zakončil svou odpověď rozpustilým gestem.

"U mě to funguje jako u ostatních. Máme lepší a hlubší vztah, takže já dokonce nemůžu vyloučit, že se snad ožením. Vidím to vysoce pravděpodobné," požádal téměř o ruku v přímém přenosu Vratislav Kulhánek.

"Budu upřímný. Kvůli kampani se nehádáme. Ale každá žena, která má opravdu ráda svého muže, není určitě šťastná, když za ní přijde a řekne 'budu kandidovat na prezidenta'. Vede to k omezení rodinného života a ani moje žena z toho nebyla nadšená. Ale jsme mladí a umíme být flexibilní," řekl Hilšer.

"My jsme s manželkou spolu už 43 let, to je dlouhá doba. Podobně jako u Hilšerů byly vášnivé debaty pouze kolem toho, jestli mám do toho dobrodružství jít. Manželka mě ale doprovází v rámci kontaktní kampaně, takže jsme spolu vlastně víc, než když jsem dělal předsedu Akademie věd," zakončil Jiří Drahoš.