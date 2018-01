Kandidáti promluvili o zahraniční politice! Nechtějí přijímat migranty

Zahraniční politika je dalším tématem, na které jsme se ptali devíti prezidentských kandidátů. Všichni se shodli na tom, že bychom neměli přijímat imigranty. Ale například názory na to, zda by byli pro nebo proti referendu o vystoupení z Evropské unie, už se liší.

Má se Česko ubírat směrem na Východ či na západ? Přijmout euro, či nikoliv? Řekli by ano nebo ne Referendu o vystoupení z Evropské unie. – takhle vypadají zahraničně politické priority prezidentských kandidátů.

reklama



"V současné době, kdy nám evropská unie vyhrožuje, že budeme platit pokuty, veliký pokuty, když nebudeme přijímat migranty, tak bych byl rozhodně pro referendum o vystoupení evropské unie," řekl Petr Hannig.

Opačný názor zastává lékař Marek Hilšer: "Já mám za to, že jsme ještě nedospěli do situace, kdy bychom tak trpěli pod evropskou unií, že by bylo z ní třeba vystupovat. Myslím, že evropská unie nám dává spoustu výhod."

Dost kritický k evropské unii byl už několikrát Miloš Zeman, který se naopak pozitivně staví k velmocím jako je Amerika, Rusko nebo Čína.

"Jsme součástí Evropské Unie, jsme součástí Severoatlantické aliance a měli bychom se v obou těchto organizacích chovat jako energický a sebevědomí partner, kterému když se něco nelíbí, tak to dá najevo," řekl Miloš Zeman.

Michal Horáček se nechal už několikrát slyšet, že tendence Zemana směřovat Českou republiku směrem na Východ mu přijdou jako nepřípustné: "Jsem velkým příznivcem toho, abychom budovali silný svaz se svými partnery v Evropské unii a nejen bezpečnostní ale také hospodářské, kulturní, aby se ten celý světadíl prolnul."

A ne východu říkají i Vratislav Kulhánek nebo Jiří Drahoš. "Co se týče zahraniční politiky, zatím ještě moc informací není o nové, ale věřím, že bude v každém případě směřována na západ," řekl Vratislav Kulhánek.



"My v té evropské unii nejsme slyšet. Já opakovaně říkám, že evropská unie je náš zásadní životní prostor, měli bychom zůstat tady a nenechat se tahat nikam na východ," dodal Jiří Drahoš.

Dalším kandidátům vadí, že dosud podle nich nebyla zahraniční politika hradu, vlády a ministerstva zahraničí jednotná.



"Já bych určitě chtěl, abychom speciálně v zahraniční politice zněli jedním hlasem," řekl Mirek Topolánek. Topolánkův postoj k zahraniční politice se od dob, kdy byl premiérem nezměnil - je kategoricky proti migračním kvótám a přijetí eura. Jednotný hlas české republiky chce i Jiří Hynek.

"Já bych byl prezident, který hájí zájmy české republiky a ne zájmy evropské unie v české republice jako někteří mí protikandidáti," řekl Jiří Hynek.



"My si vůbec neuvědomujeme, jak vážný je ten spor v Londýně kudy dál, Brexit není možností pro českou republiku, my nemáme kam jít. Proto velmi bych pečlivě hlídal priority ve prospěch evropské integrace, reformy evropské unie a na to bych navázal také celou zahraniční politiku," řekl Pavel Fischer.



Ve čtvrtek se kandidátů budeme ptát, jak se staví k prezidentským amnestiím a zda by oni osobně chtěli někomu udělit milost.