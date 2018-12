Kapři letos zdraží! Rybáři radí, kdy nakoupit, aby byli nejlepší

Už za pár dní se v ulicích objeví kádě s kapry. Podle rybářů si za ně letos oproti loňsku připlatíme. Kilo bude stát skoro sto korun. Kdy je ideální čas na koupi kapra, aby byl na Štědrý den nejlepší, i to se dozvíte v článku.

Rybáři sice letos kaprů kvůli suchu vylovili méně než loni, že by na Vánoce nebyli, se prý ale bát nemusíme. "Oproti loňsku se cena kapra zvýšila, a to v důsledku toho, že letos bylo abnormální sucho, málo vody, málo přítoků a ta ryba tu potravu nepřijímala v takovém množství, jak by měla," vysvětlil provozovatel rybárny Josef Kalenda.

Podle rybářů bude stát letos kilo kapra 95 korun, tedy o deset víc než loni. Češi přitom snědí většinu sladkovodních ryb v období Vánoc. Ve zbytku roku spíš preferují ty mořské.

Kádě s kapry by se měli na ulicích začít objevovat už příští týden. "Prodejci mají zákonnou povinnost nahlašovat prodeje, a to sedm dní před zahájením prodeje. Zveřejnili jsme seznam těch prodejců, respektive míst, kde se kapři budou prodávat," uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Na webových stránkách veterinární správy si tak můžeme vybrat svého prodejce. Veterináři je budou kontrolovat i přímo u kádí. "Ta chybovost je asi na dvou a půl procentech, takže je poměrně nízká," ujistil Vorlíček.

Pokud si koupíte živého kapra, abyste mu zachránili život, rozhodně byste ho neměli pouštět do řeky. Na cestě k zákazníkům totiž ztratí síly potřebné k přežití ve studené vodě.

Podle rybářů bychom měli kapra koupit ideálně dva dny před Štědrým dnem, nechat ho 48 hodin v lednici a pak ho zpracovat.