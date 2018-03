Karel z Robinsona odkryl temnou minulost! Za tohle se stydí nejvíc

Karel vzbuzuje od začátku druhé řady Robinsonova ostrova protichůdné emoce a názory mezi soutěžícími i mezi diváky. Zatímco někteří ho obdivují za upřímnost, další vnímají negativně jeho upovídanost a aroganci.

Ve středečním díle Karel, který přežívá na Ostrově vyhnanství, odhalí něco málo ze své minulosti. "Pocházím z velice slabých sociálních poměrů. Dětství jsem měl poněkud smutné. Musel jsem začít sám pracovat a bojovat. Celý můj život byl průpravou na tuto hru," svěřil se.

V určité fázi života se potýkal i s drogami. "Na dva, na tři roky to bylo fakt špatně. Vypadalo to, že to všechno odsedím. Jenomže mi do života vstoupila neskutečná ženská, dala mi nádherného syna a od té doby jsem se kousl a jsem oukej," tvrdí technik.

Nebyl by to Karel, kdyby na sebe a svůj životní posun nebyl náležitě hrdý. "Jsem rád, že jsem se pohnul a ponaučil. Miluju svůj pohled do zrcadla," prohlásil Karel.

