Kartářka prozradila, co nás čeká v roce 2019! Bude přelomový?

Jaký bude rok 2019? Podle kartářky se bude všechno točit okolo vztahů - a to nejen k našim blízkým, ale i k nám samotným. Co dalšího by nový rok měl přinést? A co konkrétně nás čeká v nejbližších měsících?

"Měli bychom se více soustředit na sebe a na vlastní rodinu. Ti, kterým se to povedlo, budou pokračovat dál a rozjíždět nové věci," tvrdí kartářka. "V tomto roce se budeme více zaměřovat na vztahy. Tento rok je více citlivý. Takže si musíme uvědomit, že nejen já, ale i ten druhý je citlivý," dodala.



Podle kartářky bychom se měli více zaměřovat na naši duši, což nahrává rozjezdům nových plánů či studiu. V ohledu financí bychom neměli příliš chudnout, naopak. "Ty korunky se k nám budou sypat, ale nesmí to být šité horkou jehlou," upozorňuje Eva Kalivodová Štichová.



Zdravotně bychom na tom měli být prý relativně dobře, i když od druhého čtvrtletí mohou přijít problémy se střevy a v druhé polovině roku i s kostmi a nejrůznějšími záněty. Pečovat bychom ale měli i o svůj psychický stav.



"Bude to o vztazích, převážně tedy o vztahu já k sobě a o tom, co chci. Ale psychické potíže letos budou hodně, a to zejména ve vztazích - tam to bude začínat. Je to proto, že lidé pořád řeší ´já versus okolí´, ale málokdo se zajímá o to, jaký je sám k sobě a jestli je k sobě pokorný," upozornila kartářka.



Podle Kalivodové Štichové by u nás měla být letos bouřlivá především politická scéna. Na druhou stranu by se nám ale měly vyhnout větší mezinárodní konflikty nebo klimatické změny - počasí by totiž mělo zůstat spíš průměrné.

Co nás konkrétně čeká v prvních třech měsících roku 2019, na to se podívejte v samostatném videu:

"Bude hodně větrno, déšť, bude nevlídné počasí. Ve světě budou zemské otřesy a ozvou se asi i sopky. Na druhou stranu ale nebudou podobně. Vypadá to, že bude takové jednolité počasí, tedy že naše krásná čtyři roční období se tak slijí do jednoho," vyložila kartářka.



Rok 2019 si tedy může přichystat pár překvapení, žádná by ale neměla být tak radikální, aby nás nějak ohrozila nebo aby zcela změnila naše životy.



"Pokud někdo čeká, že to bude absolutně odlišný rok od roku 2018, tak nebude. Bude nám odlehčeno, ale ne zase úplně. Je to totiž trojkový rok a číslo tři je o kreativitě, o učení, o posunu. Takže pokud budu sedět doma v obýváku, tak určitě nenastoupím do žádné školy ani nebudu mít partnerský vztah," uzavřela předpověď Kalivodová Štichová.