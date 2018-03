Toto je legendární "Muž s koženou brašnou"! Projel až do Hollywoodu

Ke kaskadéřině se Leoš Stránský dostal v době studií přes divadlo. A už u ní zůstal. Za roky v branži se vypracoval na absolutní špičku a spolupracoval s řadou prvoligových hvězd. Namátkou s Tomem Hanksem, Meryl Streepovou, Natálií Portman, Clivem Owenem nebo Angelinou Jolie.

První Stránského zkušenost se zahraniční produkcí bylo natáčení filmu Mládý Indiana Jones, které probíhalo v Česku: "Přijela britská produkce, natáčeli jsme to asi půl roku a koordinátor kaskadérů si nás zapamatoval. Líbili jsme se mu, a tak nás potom přizval pár let na to na natáčení Titaniku," vzpomíná na začátek 90. let Leoš Stránský.

Indiana Jonesem a Titanikem ale Stránského kariéra rozhodně nekončí. Velkým zážitkem bylo i natáčení filmu Zachraňte vojína Ryana, ve kterém si zahrál roli odstřelovače: "Na Ryana vzpomínám strašně v dobrém. Protože režisér Spielberg byl věčně na všechno fantasticky připraven a dělalo se s ním strašně dobře," vypráví zkušený kaskadér a dodává: "To je jeden z posledních režisérů, který se na ty filmy připravuje několik let a pak teprve začne natáčet."

Při své práci se Stránský dostává dennodenně do kontaktu s hollywoodskými herci a občas jejich pracovní vztah přejde i do osobní roviny. "Angelina Jolie je v soukromí fantastická, strašně milá a příjemná. A v práci to samé," chválí například světoznámou herečku Stránský. Ne všichni jsou ale takoví: "Nebudu jmenovat, ale některé to občas nebaví nebo se jim to prostě nechce dělat," říká zkušený koordinátor kaskadérů.

S některými hvězdami si ale Leoš Stránský skočí ve svém volnu i na kafe nebo na skleničku. Například se zmiňovanou Angelinou Jolie: "Když mám chvilku já nebo má chvilku Angelina, tak se občas potkáme. Nebo se potkám s Clivem Owenem, s kterým jsem dělal už tři filmy, takže už jsme větší kamarádi," popisuje Leoš Stránský. Zároveň, ale přiznává, že času je málo, a tak se to nestává příliš často.

Tahle práce rozhodně není jen o tlachání s herečkami, koordinování kaskadérů je precizní a psychicky mimořádně náročné povolání. Sebemenší chyba může být fatální nejen pro Stránského kariéru, ale i pro zdraví herců. Leoš Stránský se snaží rizika eliminovat, co to jen jde: "Já se snažím ty věci opravdu připravovat a plánovat je měsíce dopředu tak, aby když se pak natáčí, aby se nic nestalo," popisuje a přiznává, že stoprocentní jistota tam není nikdy: "To pětiprocentní riziko je tam vždycky. To je taková moje noční můra, že se jednou něco může stát," říká Stránský.

Naštěstí se zatím nic hrozného při natáčení pod taktovkou Stránského nestalo. V dnešní době pak navíc do práce kaskadérů čím dál víc zasahují i moderní počítačové technologie. Spousta scén se natáčí před tzv. zeleným pozadím a prostředí se pak do scény dodá v počítači. "Objekty se dají přiblížit, dají se zrychlit nebo jdou i vyměnit obličeje," vyjmenovává výhody Stránský. Díky tomu pak například dabléři nemusejí být kromě postavy hercům vůbec podobní a jen se jim v postprodukci vymění obličej.

Leoš Stránský žije a pracuje v Londýně, do Čech zavítá jen na pár dní v roce. Jeho profese mu totiž příliš času k odpočinku nedává. "V současné době zrovna připravuji film s Angelinou Jolie Maleficent 2. Mám nastudovaný scénář a připravuji a natáčím scény tak, jak bych si je představoval. Pak to předložím režisérovi a hercům ke schválení a když to schválí, tak se to za dva měsíce bude natáčet," přibližuje svoji aktuální pracovní náplň kaskadér.

Tahle branže je neúprosná a sebemenší zaváhání se neodpouští. Leoš Stránský si je toho moc dobře vědom, a proto, jak sám říká, jede naplno. Ještě párkrát chce totiž své jméno v titulcích na konci zahraničního velkofilmu vidět.