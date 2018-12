Katastrofální stav nemocnic, stát chce investovat miliardy korun

Nemocnice v Česku by se už brzy mohly dočkat oprav. O havarijním stavu se mluví například v souvislosti s Bulovkou nebo porodnicí v Brně. Další nemocnice jsou zase na pokraji své kapacity. Vláda chce do nemocnic investovat desítky miliard korun. Zbrusu nová dětská poliklinika se dostavěla v pražském Motole, trvalo to 12 let a cena byla přes šest miliard korun.

Nemocnice Motol je prý jediná v Evropě, která zvládla rekonstrukci za provozu a to po dobu 12 let. "Máme vše po ruce, věřím, že práci nám to ulehčí," reagovala vrchní sestra Jana Matušíková.

Řada nemocnice je ale na rozdíl od této v katastrofálním stavu. Investovat 70 miliard korun chce proto stát i do dalších, dvě miliardy korun spolkne třeba porodnická klinika ve fakultní nemocnici v Brně.

"Která v aktuálním stavu je skutečně na okraji životnosti, bude největší v ČR, Brno na to čeká jak na smilování," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. "Nedostačuje kapacita, naše týmy neustále pendlují mezi oběma areály," vysvětlil mluvčí brněnské fakultní nemocnice Pavel Žára.

Mezi vůbec nejhorší patří Nemocnice na Bulovce v Praze. "To je asi nejhorší nemocnice, ne v Praze, pan ministr ani nebyl schopen najít ředitele, teď už se to povedlo, nikdo do toho neinvestuje," popsal předseda vlády Andrej Babiš.

Jejím zřizovatelem je stát, dvě třetiny areálu ale patří hlavnímu městu. A to nemocnici dál pronajímá. Stát ani samotná nemocnice podle zákona nemohou do oprav pavilonů investovat ani korunu.

Zub času se podepsal i na mostecké nebo zlínské nemocnici. Podle hejtmana Jiřího Čunka nemá smysl nemocnici ve Zlíně opravovat, za osm miliard chce postavit nemocnici novou.