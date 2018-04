Kate porodí už brzy! Jak se bude královské dítě jmenovat?

Jakmile se začala vévodkyně Kate zakulacovat, sázkové kanceláře rozpoutaly hotové šílenství. Jak se termín porodu, který má být podle oficiálního prohlášení královské rodiny v dubnu, přiblížil, začali lidé také více sázet, píše portál Daily Mirror.

Přestože se z nejnovějšího přírůstku nejspíš nestane panovník Velké Británie, tamní obyvatelé jeho příchod očekávají s napětím. A právě proto, že většinu podrobností princ Wiliam a jeho manželka Kate tají, mohou si Britové vsadit na více detailů. Kanceláře teď zveřejnily ty nejvíce pravděpodobné varianty.

Pohlaví

Britská média spekulují, zda budoucí maminka či tatínek netrousí nějaké nápovědy o pohlaví dítěte. Jestli se narodila holčička, nebo chlapeček, či dokonce dvojčata, se ale lidé nejspíše dozví až po porodu - jako v případě George a Charlotte. Co se týče sázek, kurz je téměř totožný.

Jméno

Královská rodina je stále poměrně konzervativní, proto nehrozí, že by oblíbený pár pojmenoval svého potomka nějak neobvykle. Naopak existuje dlouholetá tradice dávat jména podle svých předků. V sázkách v současnosti vede Alice, Victoria či Mary pro holčičku a Arthur, Frederick či Albert pro chlapečka.





Den a hodina

Královská rodina oznámila pouze to, že se má dítě narodit v dubnu. Dá se také předpokládat, že Kate už bude po porodu schopna účastnit se svatby prince Harryho s herečkou Meghan Markle, která se má konat 19. května. Sázky na den v týdnu jsou téměř vyrovnané stejně jako to, zda se miminko narodí do poledne či po poledni.

Váha

Když se narodili princ George a princezna Charlotte, vážili oba přes 3,5 kila. Dá se tedy předpokládat, že ji jejich bratříček či sestřička bude vážit podobně. Zatím nejpravděpodobnější je podle sázkařů váha 3,6 až 4 kila.