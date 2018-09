Kateřinu nemrzí, že nebyl manžel u porodu. Měla zvláštní důvod

Kateřina má v životě všechno naplánované a doufala, že také porod proběhne tak, jak si ho představovala. Jenže člověk míní, život mění. Vidět jste to mohli ve středečních Malých láskách. Jak se dnes rodině žije?

Kateřina si myslela, že se porodu snad nikdy nedočká. Poprvé do porodnice přijela v 35. týdnu těhotenství. Malá Hanička přišla na svět až poté, co do nemocnice přijela popáté.

"Zlobila, můra. I když jsme chodily na ozvy, pohybovala se strašně rychle, takže byl pořád nějaký poplach. A když už jsme chtěli, aby to bylo, tak to prostě nebylo," vzpomínala na nekonečné čekání Kateřina.

Manžela prý ani zpětně nemrzí, že u porodu nebyl. "Já jsem taky ráda, že tam nikdo nebyl. Mně by to moc nepomohlo, stejně se s tím musí srovnat každá sama," vysvětlila.

Muž jí s chodem domácnosti příliš nepomáhá, nutno ale dodat, že o to sama nestojí. "Nezapojuje se. Když potřebuju, uvaří, vynese odpadky, ale já to mám podle sebe radši," řekla.

