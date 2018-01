Kauza doktora "Čuně" Bartáka se znovu otevře! Měl plánovat vraždy

reklama

Zatím není zřejmé, na jakých důvodech rozhodnutí stojí a v jaké míře musí liberecká pobočka krajského soudu případ znovu řešit.

"Obživlá věc - po zrušení konečného rozhodnutí," stojí v databázi InfoSoud. Krajský soud by měl nyní doručit rozhodnutí Nejvyššího soudu účastníkům řízení, teprve poté lze zveřejnit odůvodnění.

Barták nejprve dostal 12 let vězení za obtěžování asistentek. Poté mu přibylo osm let v druhé kauze. Tresty se sčítají, celkem si tak lékař měl odpykat 20 let ve vězení. Nynější rozhodnutí Nejvyššího soudu se týká jen kauzy plánování vražd a vydírání.

Barták měl podle soudu v liberecké věznici plánovat vraždu advokáta Oldřicha Choděry, exšéfa vojenské rozvědky Andora Šándora a kněze Eugena Freimanna. Od dalších lidí chtěl získat miliony a vrtulníkem uprchnout z věznice do Běloruska, kde chtěl prezidenta Lukašenka požádat o politický azyl.

Lékař plánoval své oběti zabít pomocí otráveného alkoholu. "Po zaplacení 10 milionů jsem měl být rozřezán a prostě zlikvidován," popsal Eugen Freimann.

Plánované oběti byly podle Bartáka odpovědné za jeho předchozí trest, který si lékař odpykává za znásilňování svých asistentek. Všichni tři totiž během procesu vystupovali proti němu. Sám Barták od začátku trval na své nevině a mluvil o spiknutí všech proti němu.

Barták je podle znalců výraznou psychopatickou osobností. Plánování vraždy či vydírání odpovídá jeho osobnosti, byl by schopen a ochoten své činy organizačně dotáhnout do konce, pokud by to bylo technicky možné. Je narcistní osobností, netrpí však duševní poruchou, kterou by bylo možné léčit. Barták je přesvědčen o své výjimečnosti a na svou ochranu je schopen všeho.