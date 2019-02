Kauza metanol: Žalobce chce za otrávený alkohol vyšší tresty

Vyšší tresty u pěti z šesti obžalovaných žádá před olomouckým vrchním soudem v kauze ostravské metanolové větve státní zástupce. Obžalovaní vinu popírají a odvolací soud žádají většinou o zproštění. Krajský soud jim za ohrožování zdraví závadnými potravinami uložil tresty od pěti let a čtyř měsíců do osmi let a čtyř měsíců. Otrávený alkohol od hlavních distributorů dodávali podle obžaloby do Havířova i na Přerovsku, několik lidí po konzumaci zemřelo. Jde o poslední hlavní obžalované v této kauze. Rozsudek vrchní soud vynese 21. února.