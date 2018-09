Kauza Skripal: Jen jsme chtěli vidět katedrálu, brání se Rusové

Od březnového útoku na Sergeje Skripala a jeho dceru, kteří byli otráveni novičokem ve svém domě v Salisbury, probíhá velmi rozsáhlé vyšetřování. Britští vyšetřovatelé následně označili Alexandra Petrova a Ruslana Boširova za podezřelé a ruské agenty.

Ruská strana údajné útočníky identifikovala s tím, že jsou to normální občané bez kriminální minulosti. Vladimir Putin je při tiskové konferenci vyzval, aby se obrátili na ruská média.

Oba se následně přihlásili a sešli se s šéfredaktorkou portálu RT Margaritou Symonaynanovou. Oba nejprve zdůraznili, že se nejedná o krycí jména, jak se domnívali britští vyšetřovatelé, ale že jsou to jejich vlastní jména. Následně v rozhovoru důrazně popřeli, že by byli členy ruské rozvědky.

Reportérka si všimla, že jsou oba pod velkým tlakem. "Jak byste vypadala vy po tomhle všem?" reagoval Petrov s tím, že mu britské vyšetřování zničilo život.

"Přijeli jsme tam (do Británie) 2. března a došli jsme na nádraží, abychom se podívali na jízdní řád. Do Salisbury jsme dojeli 3. března a pak jsme chtěli projít město, vydrželi jsme tam ale jen půl hodiny, protože bylo všechno pod sněhem," popsal portálu RT první chvíle v Salisbury Petrov.

Do Salisbury prý dorazili, aby si prohlédli památky, jako je například Stonehenge, to jim ale podle jejich slov nevyšlo, protože všechno pokrýval rozbředlý sníh. Promočení se následně po chvíli vrátili do Londýna, uvádí RT.

"V Salisbury jsme byli méně než hodinu hlavně kvůli velkým prodlevám mezi vlaky. Možná jsme byli u Skripalova domu, ale ani nevíme, kde to je," zveřejnil v rozhovoru Boširov.

Následující den ale vše roztálo a dvojice se do Salisbury vydala znovu. "Jeli jsme tam speciálně kvůli starému městu a katedrále a rozhodli jsme se tuhle věc dokončit právě 4. března," popsal Petrov. "Jakou věc," zeptala se reportérka a Petrov odpověděl: "Abychom viděli katedrálu."

Že by kdykoliv měli novičok, oba v rozhovoru důsledně odmítli, stejně jako to, že by u sebe měli cestou do Británie lahvičku od ženského parfému. "Nebylo by to divné, kdyby dva chlápci měli ženský parfém? Celníci kontrolují vše a určitě by se ptali, proč mají muži ženský parfém ve svém kufru. My ho neměli," zveřejnil Boširov.

Dvojice podle RT často cestovala po Evropě například do Rakouska a Švýcarska, to, že je ale britští vyšetřovatelé označili za ruské agenty,kteří byli na vražedné misi, jim obrátilo život vzhůru nohama. Bojí se opouštět domovy, bojí se o životy svých blízkých.