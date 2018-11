Kavárna, kde pracují postižení, krachuje. Pomůžete jednoduše!

Pražská kavárna AdAstra zaměstnává lidi, kteří mají nějaký handicap. Mezi pracovníky jsou mladí trpící Downovým syndromem, autismem, epilepsií nebo vadou řeči. Někteří z nich zvládnou obsluhovat, jiní se starají o zázemí a zajišťují "skrytý" chod.

Kavárna vznikla v rámci neziskové organizace Zajíček na koni, která se stará o děti s postižením. "Vyrostly a potřebovaly se někde realizovat, proto jsme založili kavárnu, kde mohou pracovat. A to nejen ti co jsou schopní doopravdy něco dělat (...), ale i ti, kteří potřebují stálý dohled a doprovod a jejich hlavní činností a radostí je (jen) skládání ubrousků," uvedla pracovnice neziskovky Veronika na facebook.

Teď se ale zařízení dostalo do potíží a hrozí mu zánik. Veronika se proto rozhodla vyzkoušet sílu sociálních sítí. "Nyní hrozí, že se po Vánocích naše mládež už nebude mít kam vrátit. A proto se na vás všechny obracíme s prosbou," napsala na facebook.

Kavárna by podle ní potřebovala zvýšit počet hostů alespoň o třicet denně, aby mohla zůstat v provozu. Pokud dorazíte na oběd, večeři nebo dortík, můžete navíc využít hesla "kavárna na facebooku" a získat kávu nebo čaj zdarma.

"Kdyby se nám podařilo dát dohromady základnu 180 lidí, kdy každý přijde jednou za týden, tak budou moct naše postižené 'děti' pracovat dál, a to za sdílení stojí," uvedla Veronika. Její příspěvek jen za několik hodin získal přes dva tisíce sdílení a téměř tisícovku reakcí.

Lidé v komentářích slibují, že do kavárny dorazí na oběd hned tento týden, přespolní zase tvrdí, že přijdou, jakmile budou v Praze. Připojil se třeba i český spisovatel Pavel Renčín. "Podpořit dobrou věc tím, že si dám někde jídlo nebo kafe je asi to nejmenší, co člověk může udělat," napsal na facebooku.

Kavárna AdAstra se nachází v Podskalské ulici v Praze 2. V současné době zaměstnává celkem 28 lidí s handicapem, kteří fungují jako pomocná síla v kuchyni, za barem a jako pomocná obsluha. Pracují na dohodu, případně docházejí v rámci praxe ze školy.

Celý příspěvek Veroniky na facebooku: