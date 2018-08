Kam se vyplatí jet na konci léta? V těchto zemích budete za boháče

Ekonomická krize v Turecku je horkým tématem posledních dní, které zajímá ekonomy a analytiky po celé Evropě. Pro Čechy to znamená možnost nákupu levného zboží a kdo nemá zařízenou dovolenou předem, může teď značně ušetřit i na ní. Turecko ale není jedinou zemí, do které se Čechům vyplatí vyrazit na nákupy, stejně výhodné je například i Bulharsko.



Výrazné oslabení liry vůči euru, dolaru i české koruně hraje Čechům do karet. Zatímco na konci června kurz dosahoval k pěti korunám, dnes Čechy jedna lira vyjde na 3,669 korun. Historicky nejvýhodnější kurz může cestovatele vést k domněnce okamžitého zlevnění zájezdů do Turecka, situace ale není tak jednoduchá.



Letos díky výrazně vyšší poptávce po dovolených v režimu First Minute i Last Minute navýšily české cestovní kanceláře kapacity ubytování zhruba o pětinu. "Aby však turistům mohly dostupné ubytování zajistit, bylo třeba pokoje zamluvit s velkým předstihem," vysvětlil Michal Tůma z cestovní kanceláře Invia s tím, že smlouvání tak probíhalo za starých cenových podmínek.

Výhodu tak mají ti, kteří si zájezd nesjednávali s předstihem. "Kdo tam teď pojede a neplatil nic předem, zaplatí výrazně méně, než by platil před pár měsíci," sdělil hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Turecko je zároveň i jednou z mála zemí, kde je pro Čechy na dovolené levněji, než kdyby zůstali doma.



Rekordně výhodný kurz liry vůči koruně tak potěší hlavně shopaholiky. Za stejný obnos peněz nakoupí turista v Turecku ještě více zboží a nákupy se vyplatí víc než kdy v minulosti. "V přepočtu levněji vyjdou Čechy potraviny, alkohol, látky, koření i případné fakultativní výlety, které lze sjednat na místě," upřesnil Tůma.



Turecko platí všeobecně za nákupní ráj. Na tamních trzích a krytých bazarech se dá sehnat rozmanité a kvalitní zboží. Dovoleno je navíc smlouvání s obchodníky, díky výhodnému kurzu a řečnickému umění se tak lze i při nákupu dražších položek dostat na zajímavou cenu.



Tradičně levněji než v Česku je také v Bulharsku. Už několik posledních let vycházelo Bulharsko pro Čechy jako nejlevnější z tradičních turistických zemí. "Za to, za co zaplatíme v Bulharsku tisíc korun, bychom doma dali skoro 1400 korun," dodal Sobíšek.