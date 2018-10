Mamba na útěku překonala několik zahrad! MAPA JEJÍ TRASY

Had unikl v úterý večer z domu v ulici V Bokách I. V pátek odpoledne ho objevila žena na stromě v zahrádkářské osadě.

Mamby byla na útěku od úterý, cestou se přeplazila hned přes několik zahrad přilehlých domů. Strom, na kterém se uvelebila, se nachází zhruba 200 metrů od domu, ze kterého zmizela. Na cestu se podle odborníků nejspíš vydala až ve čtvrtek. Umožnilo mu to čtvrteční teplé odpoledne a v podstatě subtropický pátek.

"Musela se prodrat celou roklí a ještě do schodů nahoru. Teď se usídlila u nás v ořechu," řekla žena, která hada objevila. Had byl podle jejích slov živý, i když poněkud unavený - jeho pohyby nebyly mrštné.

Tuhle trasu mamba urazila, než se usadila na stromě:

Zdroj: Google Maps

A co se s mambou bude dít dál? "To je samozřejmě věcí příslušných orgánů a nemohu odpovědět," uvedl na Twitteru ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. "Ale teď jsme si to s kolegy v rychlosti probrali, a pokud by byla nabídnuta Zoo Praha, určitě se o ni postaráme," dodal Bobek.