Třináctiletý Robert je od pátku nezvěstný, policie prosí o pomoc

Robert se ztratil v pátek. “Odešel ze svého bydliště do školy v Aši, poté se měl vrátit domů, kde nechal školní aktovku, převlékl se a odešel neznámo kam,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Hergezelová.

Zdroj: Policie ČR Třináctiletý Robert Kraus.

Chlapcova matka Šárka Krausová byla skoro celý den doma, ale neslyšela, že by se tam její syn objevil. “Naposledy jsem ho viděla, jak šel ráno do školy. Jeho aktovku jsem našla až večer, když jsem se vrátila ze služebny,“ řekla pro TN.cz. “Nikdy se nestalo, že by takto zmizel, maximálně se někde o chvilku zdržel,“ doplnila.



Robert má všechny kamarády v Aši, v Hranicích se s nikým příliš nebavil. Matka jej popisuje jako trochu svéhlavého. “Mezi dospělými byl vždycky tichý, zato mezi kamarády ten nejhlasitější,“ popsala Krausová.

Zdroj: Rodinný archiv Další snímek Roberta Krause.



Krausová doufá, že se její syn vrátí v pořádku domů. “Kdybych mu mohla něco vzkázat, tak ať se ničeho nebojí, ať se klidně vrátí domů,“ řekla zoufalá matka.





Robert Kraus je asi 150 centimetrů vysoký, má štíhlou postavu, delší hnědé vlasy a hnědé oči. Na sobě měl šedé nebo béžové tepláky, šedou bundu a barevné boty.

Pokud máte o chlapci nějaké informace, ozvěte se na telefonní linku 158.