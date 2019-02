Kde se narodí potomek Harryho a Meghan? Unikly detaily o porodu!

Vévodkyně Meghan, manželka prince Harryho, bude zřejmě rodit ve stejné porodnici, kde na svět přivedla všechny tři potomky její švagrová Kate, a kde se narodili Harry a William. Zaměstnanci porodnice totiž dostali příkaz, aby si nevybírali dovolenou. Z něj je také patrné, kdy by měla Meghan rodin – zákaz dovolených platí na duben.

Ačkoliv to nikdo zatím oficiálně nepotvrdil a královský palác termín porodu úzkostlivě tají, Meghan by měla rodit v dubnu v porodnici nemocnice Svaté Marie v londýnské čtvrti Paddington. Ve stejné nemocnici se narodili všichni tři potomci Williama a Kate – George, Charlotte a Louis, a také právě princové William a Harry.

Že by Meghan měla rodit právě tady, zjistil britský deník Daily Telegraph. "Zaměstnanci porodnice dostali příkaz nebrat si dovolenou v dubnu. Všichni si myslí, že je to kvůli královskému dítěti, ale nikdo nic nepotvrdil," uvedl nejmenovaný zdroj deníku.

Že by měla rodit na přelomu dubna a května, potvrdila před časem sama Meghan. Podle původních zpráv se ale předpokládalo, že si vybere běžnou nemocnici Frimley Park, která leží skoro co by kamenem dohodil od nového domova ve vile Frogmore Cottage.

Teď to ale vypadá, že královská rodina vsadí na osvědčenou klasiku, nemocnici, kde mají rodičky k dispozici velký špičkově vybavený pokoj s koupelnou a výběr z jídel, za který by se nemusela stydět ani prestižní restaurace. Porod tady vyjde na v přepočtu 174 tisíc korun a za každý další den hospitalizace zaplatí v přepočtu 34 tisíc. Připlatit si mohou ještě za luxusnější pokoj, který vyjde o pár tisíc dráž.

Porodnice je ale zhruba o 10 kilometrů dál od domova Harryho a Meghan než Frogmore Cottage, kde už také mají s královským porodem zkušenosti. Dvakrát zde rodila hraběnka Sophie, teta prince Harryho.