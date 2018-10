Kde si můžete beztrestně zahulit? Už druhý stát legalizoval konopí

Kanadská vláda zákon, který umožnil užívání marihuany pro rekreační účely, přijala už v červnu, platit ale začal až ve středu 17. října. Od tohoto dne si Kanaďané mohou nejenom beztrestně ubalit jointa, ale také si zařídit licenci a obchodovat s marihuanou. Pokud ji nechtějí nakupovat, mohou si ji pěstovat doma pro osobní spotřebu - v takovém případě platí, že mají nárok na maximálně čtyři rostliny.

Podle zákona u sebe lidé mohou mít legálně až 30 gramů marihuany. Věkovou hranici pro užívání a prodej vláda stanovila na 18 let. Podle průzkumu si ale 76 % Kanaďanů myslí, že by měl být prodej povolen až od 21 let.

Kanadský premiér Justin Trudeau s tím ale nesouhlasí. "Zvýšení zákonného věku by mohlo podkopat jeden z hlavních cílů tohoto zákona - odstranění černého trhu," vyjádřil svůj postoj Trudeau.

Pravidla pro prodej a kouření se mohou v jednotlivých provinciích Kanady lišit. V některých provinciích si obyvatelé marihuany v kamenných obchodech budou muset nějakou dobu počkat. Například v Ontariu - nejlidnatější provincii - budou moci maloobchodníci prodávat trávu až na jaře. Lidé si ale mohou kupovat konopí v internetových obchodech.

Kanada je teprve druhou zemí, která uzákonila obchodování s marihuanou. První byla Uruguay, která výrobu, prodej a spotřebu konopí legalizovala v roce 2013.

Očekává se, že díky konopnému zákonu se do kanadského rozpočtu dostane více než 4 miliardy dolarů, což je zhruba 90 miliard korun.