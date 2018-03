Kde žije nejvíce boháčů? Najdete v seznamu 15 nejbohatších měst

Přibližně 11% světového soukromého bohatství je soustředěno v 15 městech světa. Podle průzkumu společnosti New World Wealth žije nejvíce bohatých lidí v New Yorku, Londýně a Tokiu. Z evropských měst se do TOP 15 dostaly ještě Frankfurt a Paříž. Seznam skýtá překvapení.